В Нижнем Новгороде начали строить крупный образовательный центр

"У нас будет построен инновационный образовательный центр мирового уровня. Три корпуса разместятся в районах с самой высокой потребностью в новых учебных местах. По нашим расчетам, к 2022 году в Верхних Печерах, например, пришлось бы вводить в школах третью смену, если бы не этот проект. Мне приятно услышать от министра просвещения РФ Сергея Кравцова, что подобных объектов больше нет нигде - ни с точки зрения финансирования, ни с точки зрения масштаба стройки, ни с учетом идеологических новаций", – сказал Никитин на церемонии закладки камня в основание нового образовательного центра.