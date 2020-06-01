Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
2020-06-01T15:52
https://ria.ru/20200601/1572300496.html
В Нижнем Новгороде начали строить крупный образовательный центр
https://cdn23.img.ria.ru/images/152152/53/1521525304_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_41599e4f316e82ca5f00c8939d250983.jpg
РИА Новости

В Нижнем Новгороде начали строить крупный образовательный центр

15:51 01.06.2020 (обновлено: 15:52 01.06.2020)
155
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Нижний Новгород
Города России. Нижний Новгород
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заложил первый камень в основание крупнейшего в России образовательного центра - "Школы 800", сообщает пресс-служба правительства региона.
Образовательный центр будет состоять из нескольких корпусов в Нижнем Новгороде и в городе Бор. В единый комплекс на 4550 мест войдут три школы, а также центр дополнительного образования. Корпуса на бульваре Южном и в микрорайоне Верхние Печеры рассчитаны на 1500 мест каждый, а в Сормовском районе Нижнего Новгорода – на 1100 мест. Центр дополнительного образования в городе Бор сможет принять до 450 детей.
"У нас будет построен инновационный образовательный центр мирового уровня. Три корпуса разместятся в районах с самой высокой потребностью в новых учебных местах. По нашим расчетам, к 2022 году в Верхних Печерах, например, пришлось бы вводить в школах третью смену, если бы не этот проект. Мне приятно услышать от министра просвещения РФ Сергея Кравцова, что подобных объектов больше нет нигде - ни с точки зрения финансирования, ни с точки зрения масштаба стройки, ни с учетом идеологических новаций", – сказал Никитин на церемонии закладки камня в основание нового образовательного центра.
Министр просвещения России Сергей Кравцов, принявший участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи, выразил надежду, что сможет "очно присутствовать на открытии этой школы". "Это беспрецедентный проект в истории нашей страны. Благодаря реализации нацпроекта "Образование" мы расширяем доступность к качественному обучению, и очень важно, что здесь используется механизм государственно-частного партнерства", – сказал он.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019
28 мая, 13:26Нижегородская область
Ряд нижегородских автотранспортных предприятий могут освободить от налога
Отмечается, что реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству в рамках концессионного соглашения Нижегородской области и Первой концессионной компании "Просвещение" (входит в группу компаний "Просвещение").
"Мы строим новую школу на нижегородской земле, и этот выбор не случаен. В регионе очень сильная и эффективная система образования. Здесь будут реализованы передовые архитектурные решения, внедрены ведущие разработки отечественной педагогики", – рассказал председатель совета директоров группы компаний "Просвещение" Владимир Узун. Он добавил, что в школу с бесплатным общим образованием будут зачислять детей из ближайших микрорайонов, без вступительных испытаний и вне зависимости от статуса и платежеспособности родителей.
В свою очередь губернатор Нижегородской области подчеркнул, что все три корпуса "Школы 800" будут интегрированы с Центром дополнительного образования в городе Бор. "Открытие "Школы 800" позволит создать для учащихся индивидуальные образовательные траектории и предоставит доступ к возможностям современной предпрофессиональной подготовки и дополнительного образования. Конечно, для детской инфраструктуры региона это настоящий прорыв", - заявил Никитин.
Создание крупнейшего в России образовательного центра "Школы 800" приурочено к 800-летию Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться в 2021 году. Строительство крупнейшего в России образовательного центра завершится к сентябрю 2021 года.
Глава города Нижний Новгород Владимир Панов
6 мая, 11:17
К новым свершениям. Мэр Нижнего Новгорода официально ушел в отставку
000000
Обсудить 0
Нижегородская областьВладимир УзунГлеб НикитинСергей КравцовНижний НовгородНижегородская областьБорОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Выпускница одной из московских школ во время празднования Последнего звонка
Минпросвещения планирует провести очный выпускной для школьников
Дети из городов России на пляже детского оздоровительного лагеря Лучистый в Евпатории
В Минпросвещения планируют начать детский летний отдых с 1 июля
Аудитория в университете
В Минобрнауки разъяснили порядок подачи документов в вузы
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Проведение ЕГЭ не помешает голосованию по поправкам, заявил Кравцов
Семья во дворе жилого дома
Почти 6500 ямальских детей получили коробки "Малышу Ямала"
Пошив защитных масок
Россияне покупают около 3,5 миллиона масок в сутки, сообщил Мантуров
Солдаты Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Эксперт оценил влияние беспорядков на президентскую гонку в США
Экран монитора с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
Почти сто тысяч ярославских семей получили пособия на детей
Пляж в городе Сиде, Турция
Эксперты рассказали, куда туристы планируют отправиться во время отпусков
Чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики Паскуале Терраччано
Италия поддерживает проведение расследования причин пандемии COVID-19
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова: оттягивать голосование по поправкам в Конституцию не стоит
Единый государственный экзамен
В Госдуме предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
Женщины в медицинских масках у автобуса
Почти 100% пассажиров подмосковного транспорта носят маски
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава КЧР поручил увеличить количество бесплатных тестов на COVID-19
Весенняя посевная
Власти: АПК Мордовии показал уверенный рост даже в условиях пандемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:44Росатом разработал новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
02:19Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
02:18Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков"
Лента новостейМолния