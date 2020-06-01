В Нижнем Новгороде начали строить крупный образовательный центр

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заложил первый камень в основание крупнейшего в России образовательного центра - "Школы 800", сообщает пресс-служба правительства региона.
Образовательный центр будет состоять из нескольких корпусов в Нижнем Новгороде и в городе Бор. В единый комплекс на 4550 мест войдут три школы, а также центр дополнительного образования. Корпуса на бульваре Южном и в микрорайоне Верхние Печеры рассчитаны на 1500 мест каждый, а в Сормовском районе Нижнего Новгорода – на 1100 мест. Центр дополнительного образования в городе Бор сможет принять до 450 детей.
"У нас будет построен инновационный образовательный центр мирового уровня. Три корпуса разместятся в районах с самой высокой потребностью в новых учебных местах. По нашим расчетам, к 2022 году в Верхних Печерах, например, пришлось бы вводить в школах третью смену, если бы не этот проект. Мне приятно услышать от министра просвещения РФ Сергея Кравцова, что подобных объектов больше нет нигде - ни с точки зрения финансирования, ни с точки зрения масштаба стройки, ни с учетом идеологических новаций", – сказал Никитин на церемонии закладки камня в основание нового образовательного центра.
Министр просвещения России Сергей Кравцов, принявший участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи, выразил надежду, что сможет "очно присутствовать на открытии этой школы". "Это беспрецедентный проект в истории нашей страны. Благодаря реализации нацпроекта "Образование" мы расширяем доступность к качественному обучению, и очень важно, что здесь используется механизм государственно-частного партнерства", – сказал он.
Отмечается, что реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству в рамках концессионного соглашения Нижегородской области и Первой концессионной компании "Просвещение" (входит в группу компаний "Просвещение").
"Мы строим новую школу на нижегородской земле, и этот выбор не случаен. В регионе очень сильная и эффективная система образования. Здесь будут реализованы передовые архитектурные решения, внедрены ведущие разработки отечественной педагогики", – рассказал председатель совета директоров группы компаний "Просвещение" Владимир Узун. Он добавил, что в школу с бесплатным общим образованием будут зачислять детей из ближайших микрорайонов, без вступительных испытаний и вне зависимости от статуса и платежеспособности родителей.
В свою очередь губернатор Нижегородской области подчеркнул, что все три корпуса "Школы 800" будут интегрированы с Центром дополнительного образования в городе Бор. "Открытие "Школы 800" позволит создать для учащихся индивидуальные образовательные траектории и предоставит доступ к возможностям современной предпрофессиональной подготовки и дополнительного образования. Конечно, для детской инфраструктуры региона это настоящий прорыв", - заявил Никитин.
Создание крупнейшего в России образовательного центра "Школы 800" приурочено к 800-летию Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться в 2021 году. Строительство крупнейшего в России образовательного центра завершится к сентябрю 2021 года.