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2020-06-01T16:03
https://ria.ru/20200601/1572300123.html
В Минобрнауки разъяснили порядок подачи документов в вузы
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РИА Новости

В Минобрнауки разъяснили порядок подачи документов в вузы

15:47 01.06.2020 (обновлено: 16:03 01.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете
© РИА Новости / Илья Питалев
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Аудитория в университете. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Абитуриентам, поступающим в вузы в этом году, не потребуется цифровая подпись для дистанционной подачи документов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что при электронной подаче заявления необходимо будет получить сертификат цифровой подписи. При этом авторы материалов ссылались на Федеральную кадастровую палату.
Как пояснили в министерстве, специальным приказом установлены два возможных способа удаленно подать документы — через электронную систему вуза или через суперсервис "Поступи в вуз онлайн" на госуслугах.
"Тем же приказом отменены действовавшие ранее способы подачи документов с электронно-цифровой подписью", — добавил собеседник агентства.
Таким образом, информация о необходимости использования такой подписи для подачи документов в вуз является неверной, подчеркнули в Минобрнауки.
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Навигатор абитуриентаМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Образование - ОбществоОбщество
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