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"Газпром" заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года
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РИА Новости

"Газпром" заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года

16:22 01.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛоготип Газпрома на здании компрессорной станции "Русская"
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. "Газпром" заключил с греческой Mytilineos контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года, сообщается в релизе российской компании.
"ООО "Газпром экспорт", 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", и Mytilineos S.A. (Греция) заключили долгосрочный контракт на поставку природного газа... Контракт предусматривает поставку газа в Грецию в период с 2020 до 2030 года", - говорится в сообщении.
Компания Mytilineos занимается металлургией, энергетикой и EP-проектами. "Газпром экспорт" осуществляет компании поставки природного газа с 2017 года. В 2019 году в адрес Mytilineos было поставлено 588 миллионов кубометров газа.
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ГазпромГрецияНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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