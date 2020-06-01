Путин пообещал подумать о награде "за терпение, поддержку и понимание"

"Ну Господа мы награждать не можем, это Господь нас награждает, в том числе, и вас такими замечательными детьми. А вот как-то морально поддержать и отметить тех, кто оказывает поддержку вам здесь, на бренной земле нашей, это можно, поэтому, Анатолий Николаевич, не такое уж и шутейное предложение у вас. Надо над этим подумать действительно. За терпение, за поддержку, понимание - это вот имеет значение и смысл для того, чтобы общество наше соответствующим образом благородно относилось и с пониманием, не только с пониманием, а и с поддержкой относилось к таким людям, как вы. Над этим надо подумать", - сказал Путин.