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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T15:45
https://ria.ru/20200601/1572299673.html
В Молдавии сняли ряд ограничений, введенных из-за COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571578438_0:252:3071:1979_1036x0_80_0_0_ef3824437ea2eab7ffbda37732d9ff33.jpg
РИА Новости

В Молдавии сняли ряд ограничений, введенных из-за COVID-19

15:41 01.06.2020 (обновлено: 15:45 01.06.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкОслабление карантинных мер в Кишиневе
Ослабление карантинных мер в Кишиневе
© Sputnik
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КИШИНЕВ, 1 июн - РИА Новости. Власти Молдавии ввели очередной этап снятия ограничений на фоне пандемии коронавируса, в стране вернулись к работе все рынки, музеи и библиотеки, а также Агентство государственных услуг. Но людей пока больше волнуют продукты, чем культурная жизнь.

Рабочий праздник

Власти Молдавии решили снимать ограничения поэтапно - каждые две недели, очередной этап выпал на 1 июня. Чтобы избежать массового скопления людей, власти решили в этом году оставить понедельник рабочим, иначе в Международный день защиты детей мало кто усидел бы дома. Властям помогает погода - в стране уже почти две недели не прекращаются дожди.
С понедельника в столице Молдавии возобновил работу зоопарк. Для детей в этот день вход сделали бесплатным, но поскольку многие родители вынуждены выйти на работу, наплыв посетителей ожидают ближе к выходным.
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Посидеть в кафе тоже не выйдет - кофейни, рестораны, кондитерские могут только продавать еду на вынос. В парках нельзя собираться группами больше трех человек, если речь не идет о членах одной семьи, да и детские площадки пока закрыты.

Библиотеки и музеи спросом не пользуются

Несмотря на то, что музеи вернулись к работе, очередей поблизости не наблюдается. Возле Национального музея истории Молдавии, который находится в самом центре Кишинева, стоял всего один мужчина, но внутрь он зайти не решился, просто сделал несколько фотографий фасада.
"Пока у нас посетителей немного, но мы стараемся строго соблюдать все правила — нужно постоянно дезинфицировать поверхности, проверять температуру у персонала и посетителей, проветривать помещение", - сказала РИА Новости смотрительница музея, пожелавшая остаться неизвестной.
Практически через дорогу от музея находится Национальная библиотека Молдавии. Туда даже не стоит пытаться зайти без перчаток, не говоря уже о масках. На входе просят очень тщательно продезинфицировать руки, потому что книги обработать куда сложнее. Всех посетителей вносят в специальный регистрационный журнал с указанием их температуры.
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"Мы сейчас стараемся избегать наплыва посетителей, в основном к нам приходят те, кто раньше брал книги на дом. Также обращаются люди, которым срочно нужен материал для работы, например, архивные данные или статьи", - сказала РИА Новости библиотекарь Светлана.
По ее словам, у библиотеки есть много оцифрованных изданий, что позволяет читателям не подвергать здоровье опасности.

Рынки вернулись к работе

Большинство рынков в республике смогли начать работу еще две недели назад, но торговые площади в самых больших городах республики - Бельцах и Кишиневе - оставались закрытыми. Арендаторы торговых площадей и сами продавцы даже выходили на стихийные протесты, требуя у властей дать им возможность работать.
К началу работы администрация рынков подготовилась, к примеру, на Центральном рынке Кишинева на входах установили ограждения, которые позволяют отделить тех, кто входит, от тех, кто уже успел сделать покупки. Вначале покупатели должны пройти через инспектора с бесконтактным термометром, затем они могут обработать руки бесплатным дезинфицирующим средством.
"Народу хватает, сюда вообще приходят много людей. Да и туристы любят этот рынок, они приходят на него посмотреть, как на диковинку. Мы стараемся работать быстро, не задерживать людей" - объяснил РИА Новости инспектор Андрей Белоус.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
На рынке самый большой ажиотаж в продуктовых рядах — люди готовы и в очередях постоять за черешней, клубникой, огурцами и свежей зеленью.
"Хорошо, что нам дали вернуться к работе, в этом году с урожаем сложно - то засуха, то дожди, хоть то немногое, что уродилось, нужно продать, а то жить не на что", - пожаловалась Мария Чебан, которая привезла на рынок ягоды из своего сада.
Недалеко от нее в отдельном киоске работает Людмила, товар у нее сейчас не самый ходовой, в основном, домашние тапочки и пижамы.
"У нас до сих пор зимний ассортимент, распродать его не успели, потому что рынок был закрыт с 14 марта, нужно уже летний товар выставлять, так ведь места нет", - рассказала продавщица.
В целом, город возвращается к нормальной жизни — уже работает Агентство государственных услуг, без которого не получишь ни один документ. Люди привыкли, что в общественный транспорт можно зайти только в маске, через неделю откроются торговые центры, а через две - заработают террасы и спортивные залы.
В Молдавии официально подтвержден 8251 случай коронавируса, умерли 295 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМолдавияКишиневВ мире
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