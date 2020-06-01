Суд продлил домашний арест экс-полицейскому по делу Голунова

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Басманный суд Басманный суд Москвы продлил до 7 сентября домашний арест бывшему полицейскому Денису Коновалову по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

"На основании постановления Басманного районного суда продлён срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Коновалова Д.А. до 7 сентября", - сказала собеседница агентства.

Коновалова в числе пятерых полицейских поместили под стражу в январе. Однако после того, как он дал показания на своего начальника Игоря Ляховца, заявив, что по его указке подбросил Голунову наркотики, экс-полицейского перевели под домашний арест.

В СИЗО находятся бывшие оперуполномоченные УВД по ЗАО Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также их бывший начальник майор Игорь Ляховец. Ходатайство о продлении им ареста будет рассмотрено завтра в Басманном суде.