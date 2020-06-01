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2020-06-01T15:40
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Суд продлил домашний арест экс-полицейскому по делу Голунова
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РИА Новости

Суд продлил домашний арест экс-полицейскому по делу Голунова

15:40 01.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБывший полицейский Денис Коновалов
Бывший полицейский Денис Коновалов
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Бывший полицейский Денис Коновалов. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 7 сентября домашний арест бывшему полицейскому Денису Коновалову по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
"На основании постановления Басманного районного суда продлён срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Коновалова Д.А. до 7 сентября", - сказала собеседница агентства.
Коновалова в числе пятерых полицейских поместили под стражу в январе. Однако после того, как он дал показания на своего начальника Игоря Ляховца, заявив, что по его указке подбросил Голунову наркотики, экс-полицейского перевели под домашний арест.
В СИЗО находятся бывшие оперуполномоченные УВД по ЗАО Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также их бывший начальник майор Игорь Ляховец. Ходатайство о продлении им ареста будет рассмотрено завтра в Басманном суде.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде
14 февраля, 17:07
Голунов получил письменные извинения от прокуратуры
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Денис КоноваловИван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваМоскваПроисшествия
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