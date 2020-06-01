Бывшая заведующая московским роддомом №27 попросила вернуть ей должность

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Бывшая заведующая московским роддомом №27 Марина Сармосян, обвиняемая в халатности, уволенная со своего поста после многочисленных жалоб пациенток, подала иск в Преображенский суд Бывшая заведующая московским роддомом №27 Марина Сармосян, обвиняемая в халатности, уволенная со своего поста после многочисленных жалоб пациенток, подала иск в Преображенский суд Москвы о восстановлении на работе, сообщила РИА Новости в пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.

Ранее Пресненский суд Москвы продлил ей домашний арест до 6 июня.

"Сармосян просит признать отказ ответчика в восстановлении на работе незаконным и восстановить в должности", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что иск к Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого будет рассмотрен 9 июня в 10:00.

Сармосян обвиняется по статьям 293 УК РФ ("Халатность") и 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Дело было возбуждено после того, как в роддоме один новорожденный скончался, еще трое получили серьезные травмы. Ее отправили в СИЗО, но в середине декабря суд выпустил Сармосян под домашний арест.

Президент Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль назвал увольнение и арест бывшей заведующей московским роддомом №27 вопиющим случаем, заявив, что врачи не должны заключаться под стражу за неумышленный вред здоровью пациентов.