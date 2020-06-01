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2020-06-01T15:38
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Бывшая заведующая московским роддомом №27 попросила вернуть ей должность
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РИА Новости

Бывшая заведующая московским роддомом №27 попросила вернуть ей должность

15:38 01.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания суда
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания суда
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания суда. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Бывшая заведующая московским роддомом №27 Марина Сармосян, обвиняемая в халатности, уволенная со своего поста после многочисленных жалоб пациенток, подала иск в Преображенский суд Москвы о восстановлении на работе, сообщила РИА Новости в пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.
Ранее Пресненский суд Москвы продлил ей домашний арест до 6 июня.
"Сармосян просит признать отказ ответчика в восстановлении на работе незаконным и восстановить в должности", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что иск к Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого будет рассмотрен 9 июня в 10:00.
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Сармосян обвиняется по статьям 293 УК РФ ("Халатность") и 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Дело было возбуждено после того, как в роддоме один новорожденный скончался, еще трое получили серьезные травмы. Ее отправили в СИЗО, но в середине декабря суд выпустил Сармосян под домашний арест.
Президент Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль назвал увольнение и арест бывшей заведующей московским роддомом №27 вопиющим случаем, заявив, что врачи не должны заключаться под стражу за неумышленный вред здоровью пациентов.
Новым руководителем родильного дома №27 была назначена Елена Семейкина, до этого возглавлявшая родильный дом ГКБ им. С.П. Боткина. Согласно данным с сайта департамента здравоохранения, Семейкина - врач-акушер-гинеколог высшей категории, стаж работы - более 35 лет.
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