Мосгоризбирком утвердит список цифровых участков

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия на заседании во вторник утвердит список цифровых участков, сообщил РИА Новости зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Ранее на сайте комиссии появилась повестка заседания, согласно которой члены комиссии рассмотрят вопрос о цифровых избирательных участках на территории Москвы на дополнительных выборах депутатов ГД седьмого созыва и выборах в органы государственной власти субъектов РФ 13 сентября 2020 года.
"Будем утверждать список цифровых участков, одобренный ранее ЦИК", - сообщил Реут.
Ранее на заседании ЦИК было принято решение, что в единый день голосования 13 сентября планируется организовать 30 цифровых избирательных участков, все они будут размещены в Москве.
Кроме того, на заседании 20 мая ЦИК принял за основу проект порядка организации голосования на цифровых избирательных участках в единый день голосования. Как заявил тогда же заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, эксперимент по использованию цифровых избирательных участков будет продолжен, но в меньших объемах, чем ранее планировалось, из-за роста стоимости оборудования.
Закон о продлении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках принят Госдумой в третьем чтении на пленарном заседании 12 мая. Цифровые избирательные участки впервые были использованы в Москве на 30 избирательных участках в единый день голосования 8 сентября 2019 года.