Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T15:57
https://ria.ru/20200601/1572299457.html
Мантуров призвал дождаться заключений по делу о пожарах в двух больницах
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570447314_0:55:1005:620_1036x0_80_0_0_974b08b22cb18b734de36034b65d278e.jpg
РИА Новости

Мантуров призвал дождаться заключений по делу о пожарах в двух больницах

15:57 01.06.2020
99
© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров призвал дождаться официальных заключений Следственного комитета, Росздравнадзора и МЧС по делу о пожарах в двух больницах в Москве и Санкт-Петербурге.
Аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на "Уральском приборостроительном заводе" компании КРЭТ, использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор с 12 мая на время расследования приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ, произведенных с 1 апреля 2020 года. КРЭТ поставляет "Авенты-М" в больницы с 2012 года.
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
23 мая, 00:27
В Татарстане пожар с двумя жертвами в больнице не связан с аппаратами ИВЛ
"Что касается происшествия – мне очень жаль, что такие трагедии произошли, я уже говорил об этом много раз. Сейчас мы должны все вместе дождаться результатов испытаний, заключения со стороны Росздравнадзора, МЧС и результатов расследования, которое ведется Следственным комитетом, поэтому заранее я бы не стал озвучивать позицию", - сказал Мантуров в интервью РИА Новости.
"Конечно, мне известны многие данные и факты, но они останутся при мне на сегодняшний день, и мы дождемся официальных заключений наших коллег", - добавил министр.
У входа в здание городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого в Москве
13 мая, 14:49Распространение нового коронавируса
Больница в Москве, где был пожар, не закупала аппараты ИВЛ в 2020 году
201011
Обсудить 0
Концерн Радиоэлектронные технологииДенис МантуровПроисшествия
Рекомендуем
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
Регионы не отказываются от заказов на ИВЛ "Авента-М", заявил Мантуров
Врачи и пациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы РЖД-Медицина в Москве
Систему здравоохранения России оснастили аппаратами ИВЛ, заявил Мантуров
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания суда
Бывшая заведующая московским роддомом №27 попросила вернуть ей должность
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД и сотрудник Московской административной дорожной инспекции
МАДИ будет принимать юридических лиц по видеосвязи
Полиция перекрыла движение на мосту Метро в Киеве
Полиция подтвердила задержание мужчины, угрожавшего взорвать мост в Киеве
Круглый стол Россия - Латинская Америка: внешняя торговля и инвестиционное сотрудничество как реальные источники экономического роста
Данкверт подал заявление о клевете после публикаций о вымогательстве
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Путин: за 30 дней можно сделать шаги для борьбы с коронавирусом
Полиция
В Ингушетии неизвестный совершил убийство из кровной мести
Демонстрант, выступающий против абортов, во время митинга у здания Конституционного суда в Сеуле, Южная Корея. 11 апреля 2019
В РПЦ поддержали идею ограничить продажу абортивных препаратов в аптеках
Президент РФ В. Путин провел совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы о внесении поправок в Конституцию
Путин призвал россиян принять активное участие в голосовании по поправкам
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин
Путин: продукция "Сухого" вызывает "определенную дрожь" у конкурентов
Зале заседаний в суде
Прокурор попросил два года колонии экс-начальнику саратовского главка МЧС
Брошенный автомобиль
В проект КоАП внесли штраф за брошенные во дворах машины
Президент РФ Владимир Путин
Путин проводит встречу рабочей группы по поправкам в Конституцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
02:19Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
02:18Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков"
02:16В Нью-Йорке выросло число полицейских перед комендантским часом
Лента новостейМолния