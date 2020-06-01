Мантуров призвал дождаться заключений по делу о пожарах в двух больницах

"Что касается происшествия – мне очень жаль, что такие трагедии произошли, я уже говорил об этом много раз. Сейчас мы должны все вместе дождаться результатов испытаний, заключения со стороны Росздравнадзора, МЧС и результатов расследования, которое ведется Следственным комитетом, поэтому заранее я бы не стал озвучивать позицию", - сказал Мантуров в интервью РИА Новости.