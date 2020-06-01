Мантуров призвал дождаться заключений по делу о пожарах в двух больницах

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров призвал дождаться официальных заключений Следственного комитета, Росздравнадзора и МЧС по делу о пожарах в двух больницах в Москве и Санкт-Петербурге.
Аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на "Уральском приборостроительном заводе" компании КРЭТ, использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор с 12 мая на время расследования приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ, произведенных с 1 апреля 2020 года. КРЭТ поставляет "Авенты-М" в больницы с 2012 года.
"Что касается происшествия – мне очень жаль, что такие трагедии произошли, я уже говорил об этом много раз. Сейчас мы должны все вместе дождаться результатов испытаний, заключения со стороны Росздравнадзора, МЧС и результатов расследования, которое ведется Следственным комитетом, поэтому заранее я бы не стал озвучивать позицию", - сказал Мантуров в интервью РИА Новости.
"Конечно, мне известны многие данные и факты, но они останутся при мне на сегодняшний день, и мы дождемся официальных заключений наших коллег", - добавил министр.