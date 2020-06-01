Данкверт подал заявление о клевете после публикаций о вымогательстве

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что представитель польского производителя молочных продуктов "Млековита" обвинил Данкверта в том, что тот якобы вымогал взятку в размере 500 тысяч долларов. В "Млековите" опровергли РИА Новости данные утверждения и сообщили, что не знакомы с главой Россельхознадзора и никогда с ним не встречались.