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2020-06-01T16:02
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Данкверт подал заявление о клевете после публикаций о вымогательстве
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РИА Новости

Данкверт подал заявление о клевете после публикаций о вымогательстве

16:02 01.06.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКруглый стол "Россия - Латинская Америка: внешняя торговля и инвестиционное сотрудничество как реальные источники экономического роста"
Круглый стол Россия - Латинская Америка: внешняя торговля и инвестиционное сотрудничество как реальные источники экономического роста
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал в ГУВД Москвы заявление о клевете после публикаций о том, что он якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию, сообщила журналистам советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.
"Информируем о подаче заявления в ГУВД Москвы о совершенном преступлении и привлечении виновных к ответственности за клевету и заведомо ложный донос. Заявление подано от гражданина РФ Данкверта Сергея Алексеевича", - сказала Мелано, уточнив, что заявление подано от физического лица. Представлять интересы Данкверта будет адвокат Анатолий Кучерена.
На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что представитель польского производителя молочных продуктов "Млековита" обвинил Данкверта в том, что тот якобы вымогал взятку в размере 500 тысяч долларов. В "Млековите" опровергли РИА Новости данные утверждения и сообщили, что не знакомы с главой Россельхознадзора и никогда с ним не встречались.
Мелано также заявляла, что информация о якобы вымогательстве денег не соответствует действительности, и сообщила, что ведомство намерено предъявить иск лицам, подавшим в Генпрокуратуру заведомо ложную жалобу.
Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
28 мая, 15:03
В Кремле прокомментировали сообщения о вымогательстве Данквертом взятки
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Юлия МеланоСергей ДанквертАнатолий КучеренаФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Генеральная прокуратура РФМоскваПроисшествия
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