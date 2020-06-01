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2020-06-01T17:56
https://ria.ru/20200601/1572299122.html
Историк призвал отменить постановление об осуждении пакта 1939 года
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РИА Новости

Историк призвал отменить постановление об осуждении пакта 1939 года

15:33 01.06.2020 (обновлено: 17:56 01.06.2020)
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© Фото : Public domainМолотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
© Фото : Public domain
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Постановление съезда народных депутатов СССР о советско-германском договоре 1939 года о ненападении надо отменять, указав при этом роль "идеологического катализатора", которую то постановление сыграло в распаде Советского Союза, считает руководитель рабочей группы Института стран СНГ по противодействию искажению истории Игорь Шишкин.
Открытое письмо в поддержку законопроекта, отменяющего постановление Съезда народных депутатов СССР, осудившего советско-германский договор о ненападении (пакт Молотова-Риббентропа), поступило в адрес спикера Госдумы Вячеслава Володина и автора законопроекта депутата Алексея Журавлева. Письмо подписали семь Героев России, Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда, свыше 20 докторов и кандидатов исторических, юридических и политических наук, а также другие эксперты.
На прошлой неделе Журавлев внес в Госдуму законопроект, которым предлагается признать недействительным постановление Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года об осуждении подписания советско-германского договора о ненападении от 1939 года. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
"Если браться за это, то браться по-настоящему. То есть нужно не просто признать постановление съезда народных депутатов СССР недействительным, но и одновременно сказать, что это был за документ. Я считаю, что то решение было организованной политической диверсией, направленной на разрушение Советского Союза", - сказал Шишкин РИА Новости.
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Он напомнил, что ранее постоянный член Совета безопасности России, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал резолюцию Съезда нардепов документом, служившим всестороннему разоружению России перед Западом в перестроечную эпоху и в 1990-е годы.
"Все доводы, лежавшие в основе решения Съезда, были юридически абсолютно несостоятельными. Уже давно доказано, что ни пакт, ни секретные протоколы к нему не нарушали никаких норм международного права", - добавил эксперт.
По словам Шишкина, резолюция съезда нардепов была "именно политическим актом, призванным подорвать доверие населения Советского Союза к государству". "Фактически тогда людям сообщалось, что страна-победительница сотрудничала с фашизмом, который в нашей стране на уровне подсознания воспринимается как абсолютное зло", - добавил собеседник агентства.
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В те годы население страны воспринимало в качестве правды все, что пишут газеты и сообщают радио и телевидение, поэтому люди легко верили вбрасываемым фальшивкам, пояснил Шишкин.
"Сейчас такие вещи кто-то воспринял бы, кто-то нет, кто-то сразу перепроверил бы. А тогда заявление съезда произвело впечатление разорвавшейся информационной бомбы. И тут же в газеты и журналы было вывалено множество фальшивок. Например, появились публикации о якобы довоенном сотрудничестве НКВД и гестапо. Позже было доказано, что это выдумки, но, по большому счету, эти опровержения никто, кроме специалистов, не читал", - добавил собеседник агентства.
В настоящее время уже появились публикации о том, что пересматривать решение советского съезда Госдума не имеет права якобы потому, что речь идет о другом государстве, отметил Шишкин. "Но это не так - у Госдумы есть для этого все юридические права, Россия в мире признана правопродолжателем Советского Союза. Поэтому речь идет о пересмотре решения не чужого, а своего государства, и для этого есть все юридические и моральные основания", - подчеркнул Шишкин.
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Вместе с тем, надо избежать половинчатости формулировок в тексте законопроекта, отметил эксперт. "Постановление съезда предлагается признать недействительным на территории Российской Федерации. Но что это значит, что на остальных территориях он должен оставаться действительным? Это не даст нужного эффекта", - отметил собеседник агентства.

История вопроса

Советско-германский договор о ненападении (зачастую именуемый пактом Молотова-Риббентропа по фамилиям его подписантов, глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии) был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований.
Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение "сфер интересов" Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли Латвия, Литва, Эстония, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее. Вместе с тем, протокол не предусматривал изменение границ других стран каким-либо образом, в том числе военным путем.
По мнению профессиональных военных историков, тот пакт позволил Советскому Союзу получить передышку для подготовки к войне, усилить военную промышленность и увеличить численность Красной Армии. А в начальный период Великой Отечественной войны германские войска были вынуждены наступать со значительно более удаленных рубежей. Благодаря этому СССР удалось вовремя эвакуировать на восток многочисленные промышленные предприятия, а также дополнительно мобилизовать многие дивизии, которые сдержали армии вермахта под Москвой и Ленинградом.
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Двадцать четвертого декабря 1989 года второй съезд народных депутатов СССР (в то время - высший орган государственной власти в Советском Союзе) принял подписанное советским лидером Михаилом Горбачевым постановление, осудившее факт подписания секретного дополнительного протокола и других секретных договоренностей с Германией, и признававшее их юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания. Постановление съезда было подготовлено по итогам работы депутатской комиссии, возглавляемой членом Политбюро ЦК КПСС Александром Яковлевым.
По мнению ряда историков, то постановление съезда нардепов, признававшее прямую связь между секретными протоколами и включением в 1940 году в состав Советского Союза в качестве союзных республик Латвии, Литвы, Эстонии, а также Молдавии, создавало идеологическую основу для их выхода из СССР на рубеже 1980-х-1990-х годов и фактического распада союзного государства.
То постановление "служило делу нашего дипломатического, идеологического и фактического разоружения перед Западом в перестроечную эпоху и в 90-е", отметил в интервью РИА Новости в 2019 году председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. На вопрос, стоит ли сейчас рассматривать вопрос об отмене того постановления, Иванов тогда ответил, что Россия, как государство-правопреемник СССР, "безусловно имеет возможность сделать это".
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Алексей ЖуравлевВторая мировая война (1939-1945)Госдума РФАлександр ЯковлевВячеслав ВолодинСергей Иванов (политик)СССР
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