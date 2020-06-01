В Кузбассе стартовали смены в лагерях для воспитанников детских домов

Первая смена продлится до 1 июля. "Все это время с детьми будут находиться воспитатели, повара и медработники из соответствующих детских домов. Персонал со стороны к работе с детьми не допускается, это позволит снизить риск заражения коронавирусной инфекцией", – отмечается в пресс-релизе.