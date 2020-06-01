В Кузбассе стартовали смены в лагерях для воспитанников детских домов

КЕМЕРОВО, 1 июн - РИА Новости. Смены в летних лагерях стартовали для воспитанников детских домов Кузбасса, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.
"Летние смены стартовали в трех загородных детских лагерях Кузбасса. В "Космос" Кемеровского муниципального округа приехали 92 воспитанника детских домов №105 и №27, в "Солнечный" Топкинского муниципального округа – 135 воспитанников детских домов №1 и №2 Кемерово, в "Олимпиец" города Прокопьевска – 56 воспитанников детского дома №6 "Огонек", – говорится в сообщении. Подчеркивается, что в загородных лагерях предусмотрены все меры предосторожности.
Первая смена продлится до 1 июля. "Все это время с детьми будут находиться воспитатели, повара и медработники из соответствующих детских домов. Персонал со стороны к работе с детьми не допускается, это позволит снизить риск заражения коронавирусной инфекцией", – отмечается в пресс-релизе.
В целом до середины июня около 1300 воспитанников детских домов заедут в 15 детских лагерей разных территорий Кузбасса. Как будут работать лагеря в июле и августе, зависит от эпидемиологической ситуации.
"Для школьников, которые остались на каникулы дома, сегодня, 1 июня, открылся первый в регионе онлайн-лагерь "GoodЛето". Это совместный проект министерства образования и науки Кузбасса, дирекции социальных проектов и программ Кузбасса, компаний Good Line и ПАО "Сбербанк",– говорится в сообщении. Смена продлится до 26 июня. Каждый будний день с 10.00 дети в режиме онлайн смогут бесплатно участвовать в культурных, спортивных и познавательных активностях с вожатыми и гостями лагеря – спортсменами, артистами, преподавателями.