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2020-06-01T15:28
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В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры
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РИА Новости

В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры

15:28 01.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске
Мужчина в защитной маске
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Мужчина в защитной маске. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
Ранее свердловский губернатор, который планировал перейти к первому этапу снятия ограничений, продлил режим повышенной готовности до 1 июня из-за вспышки коронавируса в сети магазинов "Красное & Белое".
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"Сегодня я провел несколько совещаний по поводу распространения коронавируса в Свердловской области, отдельно по телефону очень подробно обсуждал ситуацию в нашем регионе с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Вы сами видите по статистике: каждый день - больше 200 новых подтвержденных случаев коронавируса. Пока мы не укладываемся в коэффициенты для того, чтобы приступить к снятию ограничений. Поэтому вариантов у меня не было - я подписал указ о продлении ограничительных мер до 8 июня", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
Он подчеркнул, что ежедневно следит за статистикой заболевания в регионе, и, если в течение трех дней будет тенденция к снижению количества случаев COVID-19, возможны послабления, в том числе открытие непродовольственных магазинов, раньше следующей недели.
По последним данным, в Свердловской области зарегистрированы 5732 случая COVID-19, в том числе 283 – за последние сутки. Всего уральские врачи вылечили 2337 пациентов, 29 человек скончались.
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