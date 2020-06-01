В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры

Ранее свердловский губернатор, который планировал перейти к первому этапу снятия ограничений, продлил режим повышенной готовности до 1 июня из-за вспышки коронавируса в сети магазинов "Красное & Белое".

Он подчеркнул, что ежедневно следит за статистикой заболевания в регионе, и, если в течение трех дней будет тенденция к снижению количества случаев COVID-19, возможны послабления, в том числе открытие непродовольственных магазинов, раньше следующей недели.