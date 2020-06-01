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2020-06-02T03:25
https://ria.ru/20200601/1572298558.html
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
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РИА Новости

В Мурманской области обрушился железнодорожный мост

15:27 01.06.2020 (обновлено: 03:25 02.06.2020)
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МУРМАНСК, 1 июн — РИА Новости. Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Мост находится на перегоне между станциями Кола и Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги в Кольском районе.
В субботу из-за интенсивного таяния снега и подъема воды в реке Кола насыпь опоры подмыло.
"В 14:30 пострадавшая опора не выдержала и вследствие этого произошло обрушение надводной части моста. Благодаря слаженной работе представителей ГУ МЧС России по Мурманской области, ОАО "РЖД" и взаимодействующих структур удалось грамотно оценить риски и избежать жертв. Ни один рабочий восстановительной бригады не пострадал", — говорится в сообщении.
Движение по мосту полностью перекрыли еще 30 мая, пассажиров перевозят автобусами.
В пресс-службе правительства региона сообщили, что на восстановление моста потребуется до трех недель.
Как уточнил губернатор области Андрей Чибис, работы по замене пролетов моста идут круглосуточно.
"Своевременная работа и остановка движения поездов позволили избежать непредсказуемых последствий", — добавил глава региона.
Нашивки сотрудников МЧС России
Вчера, 13:04Мурманская область
Железнодорожный мост под Мурманском планируют восстановить за 2-3 недели
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Обсудить 33
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МурманскКольский районПроисшествия
Популярные комментарии
Да поныкались куда-то, понимают, подлецы, что рушащиеся мосты и падающие ракеты и сокращающееся население это свидетельство гениального руководства нашего Великого Путина!
1 июня, 15:54
Станислав Попов
1643132192
главное ни кто не пострадал, мост восстановят, будет лучше прежнего.
1 июня, 15:53
bberia
1962020333
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Нашивки сотрудников МЧС России
Железнодорожный мост под Мурманском планируют восстановить за 2-3 недели
Обрушившийся железнодорожный мост через реку Кола между станциями Кола и Выходной в Мурманской области
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