Вооруженные силы продолжат отслеживать деятельность НАТО у границ России

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжат отслеживать военную деятельность НАТО у своих границ для своевременного принятия мер для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Вооруженными силами Российской Федерации будет продолжено отслеживание обстановки, военной деятельности блока у российских границ для своевременного принятия мер, обеспечивающих безопасность Российской Федерации и предотвращения инцидентов", - сказал он.