На Урале "Магнит" после претензий ФАС объявил о скидках на гречку

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Торговая сеть Торговая сеть "Магнит" после претензий Федеральной антимонопольной службы ( ФАС ) объявила о скидках на гречку в Челябинской области , говорится в сообщении ведомства.

В конце мая ФАС сообщила, что проведет проверки в 56 субъектах РФ, где было выявлено завышение цен на гречку, на наличие картельного сговора между "Магнитом" и другими торговыми сетями. Поводом стала ценовая политика "Магнита" в период пандемии - по данным антимонопольного ведомства, торговая наценка на гречневую крупу "Экстра" торговой марки "Увелка" в отдельные периоды превышала 200%. Также УФАС Челябинской области заподозрило "Магнит" и SPAR в картельном сговоре с целью повышения цен на гречневую крупу.

"По данным ФАС России на 1 июня 2020 года, розничная сеть "Магнит" объявила о скидках на ряд бакалейных товаров, в том числе гречневую крупу "Увелка" на 39%. Мониторинг цен на социально значимые товары в магазинах SPAR показал, что цена на гречку "Увелка" снижена от 38% до 66%", - говорится в сообщении.

"Мы приветствуем социально ответственное поведение торговых сетей и других субъектов рынка. Особенно это важно в период пандемии и непростой для всех нас экономической обстановки. Надеемся, что и впредь в своей торговой политике компании будут руководствоваться именно принципами экономической обоснованности и социальной ответственности", - отметил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, чьи слова приводятся в сообщении.

"Магнит" в понедельник сообщил об установлении в своих магазинах в Челябинской области скидок на ряд товаров бакалейной группы от местных производителей. Со скидкой можно будет приобрести около 90 бакалейных товаров, в том числе - гречку "Увелка". Директор Уральского округа сети "Магнит" Андрей Новокшонов указал, что в марте и апреле ритейлер столкнулся с ростом спроса на продовольственные товары первой необходимости.

"Самым высоким спросом традиционно пользовались товары "первой цены" - их разбирали за считанные часы после каждой поставки. В результате, на короткое время на полке оставалась только премиальная продукция, которая, к тому же, выросла в цене из-за роста отпускных цен у поставщиков. Мы не можем не учитывать обеспокоенность наших покупателей, а данные, полученные от УФАС Челябинской области, лишний раз подтверждают этот факт", - сказал Новокшонов, слова которого приводятся в релизе компании.