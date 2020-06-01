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2020-06-01T17:38
https://ria.ru/20200601/1572298375.html
На Урале "Магнит" после претензий ФАС объявил о скидках на гречку
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РИА Новости

На Урале "Магнит" после претензий ФАС объявил о скидках на гречку

15:25 01.06.2020 (обновлено: 17:38 01.06.2020)
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийПокупательница несет пакет с гречневой крупой
Покупательница несет пакет с гречневой крупой
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Покупательница несет пакет с гречневой крупой
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Торговая сеть "Магнит" после претензий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) объявила о скидках на гречку в Челябинской области, говорится в сообщении ведомства.
В конце мая ФАС сообщила, что проведет проверки в 56 субъектах РФ, где было выявлено завышение цен на гречку, на наличие картельного сговора между "Магнитом" и другими торговыми сетями. Поводом стала ценовая политика "Магнита" в период пандемии - по данным антимонопольного ведомства, торговая наценка на гречневую крупу "Экстра" торговой марки "Увелка" в отдельные периоды превышала 200%. Также УФАС Челябинской области заподозрило "Магнит" и SPAR в картельном сговоре с целью повышения цен на гречневую крупу.
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"По данным ФАС России на 1 июня 2020 года, розничная сеть "Магнит" объявила о скидках на ряд бакалейных товаров, в том числе гречневую крупу "Увелка" на 39%. Мониторинг цен на социально значимые товары в магазинах SPAR показал, что цена на гречку "Увелка" снижена от 38% до 66%", - говорится в сообщении.
"Мы приветствуем социально ответственное поведение торговых сетей и других субъектов рынка. Особенно это важно в период пандемии и непростой для всех нас экономической обстановки. Надеемся, что и впредь в своей торговой политике компании будут руководствоваться именно принципами экономической обоснованности и социальной ответственности", - отметил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, чьи слова приводятся в сообщении.
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"Магнит" в понедельник сообщил об установлении в своих магазинах в Челябинской области скидок на ряд товаров бакалейной группы от местных производителей. Со скидкой можно будет приобрести около 90 бакалейных товаров, в том числе - гречку "Увелка". Директор Уральского округа сети "Магнит" Андрей Новокшонов указал, что в марте и апреле ритейлер столкнулся с ростом спроса на продовольственные товары первой необходимости.
"Самым высоким спросом традиционно пользовались товары "первой цены" - их разбирали за считанные часы после каждой поставки. В результате, на короткое время на полке оставалась только премиальная продукция, которая, к тому же, выросла в цене из-за роста отпускных цен у поставщиков. Мы не можем не учитывать обеспокоенность наших покупателей, а данные, полученные от УФАС Челябинской области, лишний раз подтверждают этот факт", - сказал Новокшонов, слова которого приводятся в релизе компании.
В пресс-службе "Магнита" сообщили РИА Новости, что ритейлер рассматривает аналогичную инициативу - введение подобных скидок - и для других регионов, возможно, с иным набором категорий продукции.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Магнит (компания-ритейлер)Челябинская областьЭкономика
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