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2020-06-01T15:24
https://ria.ru/20200601/1572298262.html
В Генштабе рассказали об агрессивной разведке США в Средиземноморье
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РИА Новости

В Генштабе рассказали об агрессивной разведке США в Средиземноморье

15:24 01.06.2020
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© Фото : U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Theron J. Godbold/ReleasedАмериканский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
© Фото : U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Theron J. Godbold/Released
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71). Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Генштаб ВС РФ назвал агрессивную разведку США в районе Средиземного моря противоречащей договоренностям с РФ по Сирии.
"Повысилась так же интенсивность ведения воздушной разведки в акваториях Балтийского, Черного и в восточной части Средиземного морей", - заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
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По его словам, за прошедший месяц над Балтикой выполнены 10 полетов самолетов-разведчиков, над Черным морем – шесть. Он добавил, что также зафиксирован американский стратегический разведывательный беспилотный аппарат RQ-4B над территорией Грузии.
"Над восточным Средиземноморьем самолеты ВМС США типа "Посейдон" систематически приближаются к российским военным базам в Хмеймиме и Тартусе. Для предотвращения их агрессивных разведывательных действий мы вынуждены поднимать дежурные истребители в воздух. Если в апреле таких случаев было 7, то в мае – уже 17. То есть увеличилось более чем в 2 раза. Расцениваем такие полеты, как противоречащие подписанным соглашениям по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии", - подчеркнул Рудской.
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Сергей РудскойВооруженные силы РФВоенно-морские силы СШАСирияСШАГрузияВ мире
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