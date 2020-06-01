В Генштабе рассказали об агрессивной разведке США в Средиземноморье

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Генштаб ВС РФ назвал агрессивную разведку США в районе Средиземного моря противоречащей договоренностям с РФ по Сирии.
"Повысилась так же интенсивность ведения воздушной разведки в акваториях Балтийского, Черного и в восточной части Средиземного морей", - заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
По его словам, за прошедший месяц над Балтикой выполнены 10 полетов самолетов-разведчиков, над Черным морем – шесть. Он добавил, что также зафиксирован американский стратегический разведывательный беспилотный аппарат RQ-4B над территорией Грузии.
"Над восточным Средиземноморьем самолеты ВМС США типа "Посейдон" систематически приближаются к российским военным базам в Хмеймиме и Тартусе. Для предотвращения их агрессивных разведывательных действий мы вынуждены поднимать дежурные истребители в воздух. Если в апреле таких случаев было 7, то в мае – уже 17. То есть увеличилось более чем в 2 раза. Расцениваем такие полеты, как противоречащие подписанным соглашениям по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии", - подчеркнул Рудской.