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2020-06-01T15:33
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Путин: продукция "Сухого" вызывает "определенную дрожь" у конкурентов
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РИА Новости

Путин: продукция "Сухого" вызывает "определенную дрожь" у конкурентов

15:24 01.06.2020 (обновлено: 15:33 01.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Продукция "Сухого" является предметом гордости России и вызывает "определенную дрожь" у конкурентов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Компания "Сухой" является одним из лидеров нашего авиастроения. Вы выпускаете такие машины, которые являются предметом зависти во многих странах и у наших конкурентов вызывают определенную дрожь. Но в то же время это гордость России без всякого преувеличения", - сказал президент в ходе онлайн-встречи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и семьями, награжденными орденом "Родительской славы".
Также Путин выразил надежду, что, несмотря на пандемию коронавируса, предприятия "Сухого" работали "ритмично".
Генеральный директор АО Российская самолетостроительная Корпорация МиГ Илья Тарасенко
6 февраля, 17:13
Источник: гендиректор "МиГа" Тарасенко возглавил компанию "Сухой"
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сухой (холдинговая компания)ОбществоВладимир ПутинЭкономика
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