Путин: продукция "Сухого" вызывает "определенную дрожь" у конкурентов

"Компания "Сухой" является одним из лидеров нашего авиастроения. Вы выпускаете такие машины, которые являются предметом зависти во многих странах и у наших конкурентов вызывают определенную дрожь. Но в то же время это гордость России без всякого преувеличения", - сказал президент в ходе онлайн-встречи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и семьями, награжденными орденом "Родительской славы".