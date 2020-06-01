Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T15:21
https://ria.ru/20200601/1572298060.html
В Белгородской области сильный ветер повредил кровли шести домов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572295585_0:262:864:748_1036x0_80_0_0_42b7856fcdeb3a26c4a779c420d0a776.jpg
РИА Новости

В Белгородской области сильный ветер повредил кровли шести домов

15:21 01.06.2020
523
© Фото : ГУМЧС России по Белгородской областиПовреждения кровли на 3-х этажных жилых домах в посёлке Северный на улице Центральная в Белгородской области
Повреждения кровли на 3-х этажных жилых домах в посёлке Северный на улице Центральная в Белгородской области
© Фото : ГУМЧС России по Белгородской области
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Кровли шести трехэтажных жилых домов, два из которых еще не сданы в эксплуатацию, повреждены сильными порывами ветра в Белгородской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В поселке Северный сильными порывами ветра частично повреждены кровли шести трехэтажных жилых домов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, два из шести жилых домов еще не сданы в эксплуатацию. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению поврежденных крыш зданий.
Последствия урагана в Свердловской области
27 мая, 14:42
Мэр Екатеринбурга заявил, что город оправился от последствий урагана
010100
Обсудить 0
Белгородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Повреждения кровли на 3-х этажных жилых домах в посёлке Северный на улице Центральная в Белгородской области
В Белгородской области ураган снес крыши трех домов
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Калмыкии СК завершил расследование дела экс-министра
Санитарная обработка в помещениях ресторана
Роспотребнадзор обновил рекомендации для работы кафе и ресторанов
Ликвидация последствий неблагоприятных погодных явлений в Курской области
В Белгородской и Курской областях ветер повредил кровли 23 зданий
Повреждения кровли на 3-х этажных жилых домах в посёлке Северный на улице Центральная в Белгородской области
В Белгородской области ураганный ветер повредил крыши десяти домов
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
Миронов предложил Путину упразднить ФОМС
Кадры обрушившегося железнодорожного моста в Мурманске
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Покупательница несет пакет с гречневой крупой
На Урале "Магнит" после претензий ФАС объявил о скидках на гречку
Молодой человек держит Конституцию Российской Федерации
Проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет с 25 июня по 1 июля
Президент РФ Владимир Путин
Исследование проблем семьи войдет в список тем на получение грантов
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания суда
Бывшая заведующая московским роддомом №27 попросила вернуть ей должность
Здание Московского городского суда
Мосгорсуд перенес на 5 июня рассмотрение жалобы на арест журналиста Азара
Полиция перекрыла движение на мосту Метро в Киеве
СМИ: в Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро
Президент РФ Владимир Путин
Путин: продукция "Сухого" вызывает "определенную дрожь" у конкурентов
Начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской
Вооруженные силы продолжат отслеживать деятельность НАТО у границ России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
02:19Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
02:18Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков"
02:16В Нью-Йорке выросло число полицейских перед комендантским часом
02:10СМИ: Пентагон увеличивает число бойцов Нацгвардии в округе Колумбия
Лента новостейМолния