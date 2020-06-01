В Белгородской области сильный ветер повредил кровли шести домов

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Кровли шести трехэтажных жилых домов, два из которых еще не сданы в эксплуатацию, повреждены сильными порывами ветра в Белгородской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В поселке Северный сильными порывами ветра частично повреждены кровли шести трехэтажных жилых домов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, два из шести жилых домов еще не сданы в эксплуатацию. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению поврежденных крыш зданий.