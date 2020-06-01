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2020-06-01T15:21
https://ria.ru/20200601/1572298030.html
На Белопорожской ГЭС в Карелии после вспышки коронавируса сменят вахту
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РИА Новости

На Белопорожской ГЭС в Карелии после вспышки коронавируса сменят вахту

15:21 01.06.2020
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© РИА Новости / Роман БаландинСтроительство Белопорожской ГЭС в Карелии
Строительство Белопорожской ГЭС в Карелии
© РИА Новости / Роман Баландин
Строительство Белопорожской ГЭС в Карелии. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Полную смену вахты проведут на Белопорожской ГЭС в Карелии, где выявлена вспышка COVID-19 среди рабочих, сообщила пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк.
Ранее министр здравоохранения региона Михаил Охлопков сообщил, что коронавирус выявили у 37 вахтовиков, работающих на строительной площадке Белопорожской ГЭС в Карелии. Вся смена строителей была изолирована.
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"Сейчас на месте работают врачи и эпидемиологи. Все заболевшие изолированы. На территории стройплощадки проводится дезинфекция и полная смена вахты", - написала Кабатюк в соцсети "ВКонтакте".
Как отметила пресс-секретарь губернатора, минздрав Карелии направил на место пять выездных медпунктов на основе мобильных ФАПов, при необходимости будет развернут выездной госпиталь.
Белопорожская гидроэлектростанция (Белопорожские ГЭС-1 и ГЭС-2 малой мощности) входит в Кемский каскад ГЭС. Суммарная мощность Белопорожской ГЭС составит почти 50 МВт.
Проект по строительству малых Белопорожских гидроэлектростанций в Кемском районе Карелии стал первым на территории России, который профинансирован Новым банком развития, созданным странами БРИКС, в проекте также участвуют Евразийский банк развития и Международный инвестиционный банк. Инвесторами в акционерный капитал выступили Российский фонд прямых инвестиций и китайский партнер - компания Sinomec. Общая сумма инвестиций составляет 11,8 миллиарда рублей.
Строительство объекта началось в 2016 году. Здесь применены новейшие технологии, которые повышают срок эксплуатации оборудования и КПД станций. При этом большая часть оборудования, включая турбины и электрогенераторы, производится в России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Марина КабатюкКемский районЭкономика
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