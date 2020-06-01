На Белопорожской ГЭС в Карелии после вспышки коронавируса сменят вахту

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Полную смену вахты проведут на Белопорожской ГЭС в Карелии, где выявлена вспышка Полную смену вахты проведут на Белопорожской ГЭС в Карелии, где выявлена вспышка COVID-19 среди рабочих, сообщила пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк

Ранее министр здравоохранения региона Михаил Охлопков сообщил, что коронавирус выявили у 37 вахтовиков, работающих на строительной площадке Белопорожской ГЭС в Карелии. Вся смена строителей была изолирована.

"Сейчас на месте работают врачи и эпидемиологи. Все заболевшие изолированы. На территории стройплощадки проводится дезинфекция и полная смена вахты", - написала Кабатюк в соцсети "ВКонтакте".

Как отметила пресс-секретарь губернатора, минздрав Карелии направил на место пять выездных медпунктов на основе мобильных ФАПов, при необходимости будет развернут выездной госпиталь.

Белопорожская гидроэлектростанция (Белопорожские ГЭС-1 и ГЭС-2 малой мощности) входит в Кемский каскад ГЭС. Суммарная мощность Белопорожской ГЭС составит почти 50 МВт.

Проект по строительству малых Белопорожских гидроэлектростанций в Кемском районе Карелии стал первым на территории России, который профинансирован Новым банком развития, созданным странами БРИКС, в проекте также участвуют Евразийский банк развития и Международный инвестиционный банк. Инвесторами в акционерный капитал выступили Российский фонд прямых инвестиций и китайский партнер - компания Sinomec. Общая сумма инвестиций составляет 11,8 миллиарда рублей.

Строительство объекта началось в 2016 году. Здесь применены новейшие технологии, которые повышают срок эксплуатации оборудования и КПД станций. При этом большая часть оборудования, включая турбины и электрогенераторы, производится в России.