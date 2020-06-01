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2020-06-01T15:21
https://ria.ru/20200601/1572297961.html
В Кентукки один человек погиб в ходе протестов
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РИА Новости

В Кентукки один человек погиб в ходе протестов

15:20 01.06.2020 (обновлено: 15:21 01.06.2020)
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© REUTERS / Bryan Woolston Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Кентукки
Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Кентукки
© REUTERS / Bryan Woolston
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в ходе протестов в городе Луисвилл (штат Кентукки), вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление главы местной полиции Стивена Конрада.
Как сообщается, в ночь на понедельник представители местной полиции и Национальной гвардии начали разгонять большую толпу людей, собравшихся на парковке одного из магазинов. На месте по представителям правоохранительных органов был открыт огонь.
"Представители полицейского управления Луисвилла и бойцы Национальной гвардии открыли ответный огонь, на месте происшествия есть один погибший", - заявил в ходе пресс-конференции глава полиции.
По словам Конрада, полиция допрашивает нескольких человек в связи с произошедшим.
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Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаКентуккиСШАВ мире
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