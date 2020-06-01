Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи

Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник.

О проделанной работе нужно доложить до 20 июня.

"Готовы ко всему"

Глава правительства Михаил Мишустин также поручил Минздраву взять под особый контроль восстановление плановой работы учреждений, которые перепрофилировались для борьбы с коронавирусом.

"При этом мы продолжаем мониторить ситуацию с распространением инфекции. Подчеркну: мы должны быть готовы к любому развитию событий", - сказал он.

По его словам, ситуация в 19 регионах стабилизировалась, там постепенно отменяют ограничительные меры, еще 25 регионов готовятся к смягчению.

Премьер указал, что уже неделю по стране прирост заболеваемости за сутки не превышает 2,3 процента, а в ряде регионов и 2 процентов: в Москве Севастополе , Крыму, Северной Осетии, Чечне, Мурманской, Астраханской, Магаданской областях.

Коронавирус в России

За сутки в стране выявили 9035 случаев заболевания, прирост снизился до 2,2 процента.

Всего с начала эпидемии в 85 российских регионах COVID-19 диагностировали у 414 878 человек, из них 4855 скончались, свыше 175 тысяч вылечились.

В мире, по данным ВОЗ , заболели как минимум 5,9 миллиона человек, почти 367 тысяч умерли. Россия занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов и Бразилии.