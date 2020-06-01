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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T15:19
https://ria.ru/20200601/1572297764.html
Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572183995_0:457:2826:2047_1036x0_80_0_0_15980e5bf7d481d2d2b41a777ec7a7c2.jpg
РИА Новости

Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи

15:19 01.06.2020
41063
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник.
О проделанной работе нужно доложить до 20 июня.

"Готовы ко всему"

Глава правительства Михаил Мишустин также поручил Минздраву взять под особый контроль восстановление плановой работы учреждений, которые перепрофилировались для борьбы с коронавирусом.
"При этом мы продолжаем мониторить ситуацию с распространением инфекции. Подчеркну: мы должны быть готовы к любому развитию событий", - сказал он.
По его словам, ситуация в 19 регионах стабилизировалась, там постепенно отменяют ограничительные меры, еще 25 регионов готовятся к смягчению.
Премьер указал, что уже неделю по стране прирост заболеваемости за сутки не превышает 2,3 процента, а в ряде регионов и 2 процентов: в Москве, Севастополе, Крыму, Северной Осетии, Чечне, Мурманской, Астраханской, Магаданской областях.
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За сутки в стране выявили 9035 случаев заболевания, прирост снизился до 2,2 процента.
Больше всего новых инфицированных в Москве (2297), Подмосковье (728) и Санкт-Петербурге (364). Также 315 случаев зарегистрировали в Нижегородской области, 283 — в Свердловской, 229 — в Иркутской. У 40% болезнь протекает без симптомов.
Всего с начала эпидемии в 85 российских регионах COVID-19 диагностировали у 414 878 человек, из них 4855 скончались, свыше 175 тысяч вылечились.
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В мире, по данным ВОЗ, заболели как минимум 5,9 миллиона человек, почти 367 тысяч умерли. Россия занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
Популярные комментарии
Караул...а до этого людей от других болезней не лечили, выходит?...тогда стоит посчитать, сколько людей умерло от других заболеваний и сравнить с числом умерших от коронавируса...сдаётся мне, что первых будет гораздо больше...борьба с вирусом превратилась в борьбу ради борьбы...точнее в борьбу против собственного населения.
1 июня, 15:48
Vanilla Vanilla
5400116
точно так, от хронических болезней померло людей едва ли не больше,чем от короновируса. надо смотреть цифры
1 июня, 16:27
Агафья Лыкова
1901110
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