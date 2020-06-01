Россия не планирует в этом году крупных учений около границ стран НАТО

Продолжим курс на деэскалацию ситуации в Европе. В текущем году Вооруженными Силами не предусматривается проведение крупных учений вблизи границ стран – членов НАТО.

Рудской добавил, что Россия перенесет вглубь страны масштабные действия в рамках учений "Кавказ-2020".

Он также подчеркнул, что РФ готова к корректировке районов учений на паритетной с НАТО основе.