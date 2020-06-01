Посольство не получало данных о задержании россиянина в Черногории

БЕЛГРАД, 1 июн – РИА Новости. Посольство России в Черногории не получало уведомлений от государственных органов страны о задержании гражданина РФ, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
Управление полиции Черногории ранее заявило, что 28 мая в поселке Бечичи под городом Будва на побережье Адриатики по ордеру Интерпола был задержан россиянин. Гражданин РФ с инициалами Ш.И. 45-ти лет разыскивается на родине за финансовые махинации. Задержанного должны были затем передать в компетенцию Высшего суда в Подгорице.
"Посольство России в Черногории не получало уведомлений от государственных органов страны о задержании гражданина РФ, в настоящее время мы не располагаем официальной информацией по данному делу", - сказали агентству в российской дипмисии.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах страны пояснил, что в подобных случаях судом назначается экстрадиционный арест и задержанный помещается под стражу до тех пор, пока не будут созданы условия для его передачи государству, выдавшему ордер на розыск и задержание.