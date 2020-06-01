Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T15:29
https://ria.ru/20200601/1572297500.html
Посольство не получало данных о задержании россиянина в Черногории
https://cdn22.img.ria.ru/images/139758/54/1397585461_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_db3b7bae14bc674e1c6c731eea552991.jpg
РИА Новости

Посольство не получало данных о задержании россиянина в Черногории

15:16 01.06.2020 (обновлено: 15:29 01.06.2020)
158
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВиды Черногории
Виды Черногории
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 1 июн – РИА Новости. Посольство России в Черногории не получало уведомлений от государственных органов страны о задержании гражданина РФ, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
Управление полиции Черногории ранее заявило, что 28 мая в поселке Бечичи под городом Будва на побережье Адриатики по ордеру Интерпола был задержан россиянин. Гражданин РФ с инициалами Ш.И. 45-ти лет разыскивается на родине за финансовые махинации. Задержанного должны были затем передать в компетенцию Высшего суда в Подгорице.
"Посольство России в Черногории не получало уведомлений от государственных органов страны о задержании гражданина РФ, в настоящее время мы не располагаем официальной информацией по данному делу", - сказали агентству в российской дипмисии.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах страны пояснил, что в подобных случаях судом назначается экстрадиционный арест и задержанный помещается под стражу до тех пор, пока не будут созданы условия для его передачи государству, выдавшему ордер на розыск и задержание.
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
28 мая, 19:05
Посла России вызвали в МИД Германии из-за хакерской атаки на бундестаг
001000
Обсудить 0
ИнтерполПодгорица (город)ЧерногорияВ мире
Рекомендуем
Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил во время саммита НАТО в Варшаве
Россия готова зафиксировать с НАТО правила сближения самолетов и кораблей
Президент РФ Владимир Путин
Исследование проблем семьи войдет в список тем на получение грантов
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Угрожающий взорвать мост в Киеве мужчина требует встречи с главой МВД
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Калмыкии СК завершил расследование дела экс-министра
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, когда пройдет вручение орденов "Родительская слава"
Оперативно-тактические учения Северо-Кавказского военного округа
Россия не планирует в этом году крупных учений около границ стран НАТО
Начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской
Вооруженные силы продолжат отслеживать деятельность НАТО у границ России
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
Миронов предложил Путину упразднить ФОМС
Производство медицинских масок и респираторов в технополисе Москва
Россия не планирует больше закупать маски в Китае
Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Кентукки
В Кентукки один человек погиб в ходе протестов
Сергей Рудской
В Генштабе призвали НАТО использовать транспондеры при полетах на Балтике
Полиция перекрыла движение на мосту Метро в Киеве
СМИ: в Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро
Учения Agile Spirit 2016 под эгидой НАТО на полигоне Орфоло в Грузии
НАТО увеличила число учений антироссийской направленности
Президент РФ Владимир Путин
Путин: продукция "Сухого" вызывает "определенную дрожь" у конкурентов
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Обвиняемый в госизмене приморский пенсионер месяц держит голодовку в СИЗО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
02:19Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
02:18Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков"
02:16В Нью-Йорке выросло число полицейских перед комендантским часом
02:10СМИ: Пентагон увеличивает число бойцов Нацгвардии в округе Колумбия
Лента новостейМолния