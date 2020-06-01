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2020-06-01T15:21
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Угрожающий взорвать мост в Киеве мужчина требует встречи с главой МВД
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РИА Новости

Угрожающий взорвать мост в Киеве мужчина требует встречи с главой МВД

15:15 01.06.2020 (обновлено: 15:21 01.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 1 июн – РИА Новости. Мужчина с газовым баллоном угрожает взорвать мост Метро в Киеве, если ему не организуют срочную встречу с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, сообщает издание "Бабель" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее пресс-служба КП "Киевский метрополитен" сообщила, что правоохранители ищут взрывчатку на мосту Метро, часть красной ветки метрополитена не работает. Позднее пресс-служба отредактировала сообщение, уточнив, что поезда курсируют не по всей ветке "по техническим причинам". Сотрудники полиции перекрыли движение на мосту.
Полиция перекрыла движение на мосту Метро в Киеве
Вчера, 14:55
В Киеве полиция перекрыла движение на мосту из-за угрозы взрыва
"На мосту находится человек с газовым баллоном и угрожает взорвать мост, если ему не смогут организовать срочную встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым", - говорится в сообщении.
В сентябре 2019 года полиция провела спецоперацию, в ходе которой задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве. На время спецоперации движение по мосту через Днепр, а также поездов на трех ветках метрополитена было остановлено. Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что при задержанном взрывчатку не обнаружили. По данным полиции, мужчина сдался сам. Возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта". Задержанному грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Позднее в полиции Киева заявили, что мужчину не будут обвинять в подготовке теракта, его подозревают в хулиганстве и ложном сообщении о минировании.
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