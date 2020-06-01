Систему здравоохранения России оснастили аппаратами ИВЛ, заявил Мантуров

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Первоначальная задача по оснащению российской системы здравоохранения аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) выполнена, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
"Субъектами РФ были подписаны контракты с нашими двумя основными производителями, которые находятся в Екатеринбурге – КРЭТ ("Уральский приборостроительный завод") и компания "Тритон" - примерно на 6 тысяч аппаратов, и 6 с лишним тысяч было законтрактовано для субъектов через Минпромторг для оснащения дополнительных койко-мест, по которым президентом была поставлена задача. На сегодняшний день первоначальная задача, которая была поставлена перед системой здравоохранения, выполнена", - сказал министр.
По его словам, за счет запасов и резервов было сформировано свыше 19 тысяч коек. В субъекты было поставлено около 2 тысяч аппаратов ИВЛ.
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