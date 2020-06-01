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2020-06-01T15:48
https://ria.ru/20200601/1572297191.html
Систему здравоохранения России оснастили аппаратами ИВЛ, заявил Мантуров
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571541606_0:0:3226:1814_1036x0_80_0_0_723b9f51fc07228d52d02e8163a4375e.jpg
РИА Новости

Систему здравоохранения России оснастили аппаратами ИВЛ, заявил Мантуров

15:48 01.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи и пациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" в Москве
Врачи и пациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы РЖД-Медицина в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Первоначальная задача по оснащению российской системы здравоохранения аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) выполнена, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
"Субъектами РФ были подписаны контракты с нашими двумя основными производителями, которые находятся в ЕкатеринбургеКРЭТ ("Уральский приборостроительный завод") и компания "Тритон" - примерно на 6 тысяч аппаратов, и 6 с лишним тысяч было законтрактовано для субъектов через Минпромторг для оснащения дополнительных койко-мест, по которым президентом была поставлена задача. На сегодняшний день первоначальная задача, которая была поставлена перед системой здравоохранения, выполнена", - сказал министр.
По его словам, за счет запасов и резервов было сформировано свыше 19 тысяч коек. В субъекты было поставлено около 2 тысяч аппаратов ИВЛ.
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