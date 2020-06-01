В Генштабе призвали НАТО использовать транспондеры при полетах на Балтике

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия призывает НАТО практически реализовывать инициативу об обоюдном использовании транспондеров при полетах боевой авиации на Балтике, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Принципиальное значение уделяем практической реализации инициативы об обоюдном использовании транспондеров при полетах боевой авиации на Балтике. Рассчитываем на готовность стран НАТО к конкретным решениям по этому вопросу", - сказал он.
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