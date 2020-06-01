В муниципалитетах Оренбуржья создадут центры поддержки добровольчества

ОРЕНБУРГ, 1 июн – РИА Новости. На базе муниципалитетов Оренбуржья до конца года будут созданы центры поддержки добровольчества, сообщил губернатор области . На базе муниципалитетов Оренбуржья до конца года будут созданы центры поддержки добровольчества, сообщил губернатор области Денис Паслер

"В каждом муниципалитете есть свои проекты, которые заслуживают поддержки. Рассчитываю, что договорённость о создании центров поддержки добровольчества во всех муниципалитетах области будет выполнена до конца этого года", – сказал Паслер во время онлайн- встречи с волонтёрами.

Представитель пресс-службы областного правительства отмечает, что почти две тысячи оренбуржцев подключились к добровольческому движению В рамках Всероссийской акции "МыВместе" волонтеры приняли около 60 тысяч обращений по доставке продуктов питания и лекарственных средств.

Больше всего звонков отработаны волонтерами Оренбурга, Орска, Бузулука, Новотроицка, Гайского и Абдулинского городских округов, Адамовского, Ташлинского, Новосергиевского, Октябрьского и Шарлыкского районов.

За два месяца добровольцы Оренбуржья доставили двадцать тысяч бесплатных продуктовых наборов пожилым людям. Сейчас в регионе более 44 тысяч добровольных помощников, среди которых школьники, студенты, представители работающей молодёжи, предприниматели, "серебряные" волонтеры.