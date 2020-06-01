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Оренбургская область
Оренбургская область
2020-06-01T15:09
https://ria.ru/20200601/1572296902.html
В муниципалитетах Оренбуржья создадут центры поддержки добровольчества
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/70986/97/709869701_0:234:2810:1815_1036x0_80_0_0_4e83829b0b46bfa3b17255b31aaacafc.jpg
РИА Новости

В муниципалитетах Оренбуржья создадут центры поддержки добровольчества

15:09 01.06.2020
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© РИА Новости / В. Шалабай / Перейти в фотобанкВид на одну из улиц Оренбурга
Вид на одну из улиц Оренбурга
© РИА Новости / В. Шалабай
Перейти в фотобанк
ОРЕНБУРГ, 1 июн – РИА Новости. На базе муниципалитетов Оренбуржья до конца года будут созданы центры поддержки добровольчества, сообщил губернатор области Денис Паслер.
"В каждом муниципалитете есть свои проекты, которые заслуживают поддержки. Рассчитываю, что договорённость о создании центров поддержки добровольчества во всех муниципалитетах области будет выполнена до конца этого года", – сказал Паслер во время онлайн- встречи с волонтёрами.
Представитель пресс-службы областного правительства отмечает, что почти две тысячи оренбуржцев подключились к добровольческому движению В рамках Всероссийской акции "МыВместе" волонтеры приняли около 60 тысяч обращений по доставке продуктов питания и лекарственных средств.
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Больше всего звонков отработаны волонтерами Оренбурга, Орска, Бузулука, Новотроицка, Гайского и Абдулинского городских округов, Адамовского, Ташлинского, Новосергиевского, Октябрьского и Шарлыкского районов.
За два месяца добровольцы Оренбуржья доставили двадцать тысяч бесплатных продуктовых наборов пожилым людям. Сейчас в регионе более 44 тысяч добровольных помощников, среди которых школьники, студенты, представители работающей молодёжи, предприниматели, "серебряные" волонтеры.
"Эпидемиологическая обстановка позволила нам по-другому взглянуть на самые разные аспекты жизни. В том числе, по-другому оценить работу волонтеров Оренбуржья", - сказал Паслер.
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Оренбургская областьДенис Паслер
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