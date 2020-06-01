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2020-06-01T15:09
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Путин назвал миссию материнства и отцовства одной из самых благородных
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РИА Новости

Путин назвал миссию материнства и отцовства одной из самых благородных

15:09 01.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Миссия материнства и отцовства - одна из самых благородных и приносит настоящее счастье, считает президент России Владимир Путин.
"Миссия материнства и отцовства - одна из самых благородных, она приносит настоящее счастье", - сказал Путин в ходе общения с многодетными семьями.
Президент добавил, что "родительство - это вклад самой высокой, абсолютно чистейшей пробы в сбережение традиционных устоев России, нравственных начал любви, крепости семейных уз и преемственности поколений".
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Владимир ПутинОбщество
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