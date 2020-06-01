Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T15:07
https://ria.ru/20200601/1572296545.html
В Карелии выявили вспышку коронавируса на стройплощадке Белопорожской ГЭС
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В Карелии выявили вспышку коронавируса на стройплощадке Белопорожской ГЭС

15:05 01.06.2020 (обновлено: 15:07 01.06.2020)
297
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Коронавирус выявили у 37 вахтовиков, работающих на строительной площадке Белопорожской ГЭС в Карелии, вся смена строителей изолирована, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
Как сообщил министр, ранее на стройплощадке были выявлены еще два случая COVID-19.

"В результате тотального скрининга на COVID-19, выполненного бригадой специалистов Минздрава Карелии, еще 37 положительных результатов на коронавирусную инфекцию получено у вахтовиков, работающих на строительной площадке Белопорожской ГЭС в Кемском районе", - написал министр в соцсети "ВКонтакте".

Как отметил Охлопков, все 37 инфицированных будут доставлены в Беломорскую ЦРБ, в течение дня всем будет сделано КТ-исследование. Пациенты с пневмонией будут направлены в центр для лечения больных коронавирусом на базе Госпиталя для ветеранов войн, с легкой формой заболевания – в отделения для лечения коронавируса в Беломорске и Сегеже.
"Вся смена строителей изолирована. В очаге работают эпидемиологи и медики, проводятся противоэпидемические мероприятия. Для оказания медицинской помощи строителям задействованы передвижные ФАПы", - написал министр здравоохранения республики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
011300
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19БеломорскСегежаОбщество
Рекомендуем
Строительство Белопорожской ГЭС в Карелии
На Белопорожской ГЭС в Карелии после вспышки коронавируса сменят вахту
Туристы осуществляют посадку в самолет
Выяснилось, как родители бронируют авиабилеты для детей
Военные медики обследуют пациента в полевом госпитале в Буйнакске
Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 35 тысяч
Основатель паблика Омбудсмен полиции Владимир Воронцов в суде. Кадр видео
Адвокат: дело основателя паблика "Омбудсмен полиции" могут передать в СК
Нашивки сотрудников МЧС России
В Ростове-на-Дону 50 человек эвакуировали из детской поликлиники
Машина скорой помощи
В Карелии умер третий пациент с коронавирусом
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Минпромторг считает возможным сформировать постоянный запас СИЗ в России
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30 871
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, когда пройдет вручение орденов "Родительская слава"
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской
НАТО модернизирует РЛС "Глобус-3" в Норвегии, заявили в Генштабе
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал миссию материнства и отцовства одной из самых благородных
Прохожие во время дождя в Камергерском переулке в Москве
В Москве зафиксировали новый минимум индекса самоизоляции
Военная техника ВС РФ
Россия не будет проводить крупных учений у границ стран НАТО в 2020 году
Начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской
В Генштабе рассказали о высоком уровне активности НАТО у границ России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
02:19Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
02:18Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков"
02:16В Нью-Йорке выросло число полицейских перед комендантским часом
02:10СМИ: Пентагон увеличивает число бойцов Нацгвардии в округе Колумбия
Лента новостейМолния