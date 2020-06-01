В Карелии выявили вспышку коронавируса на стройплощадке Белопорожской ГЭС

"В результате тотального скрининга на COVID-19, выполненного бригадой специалистов Минздрава Карелии, еще 37 положительных результатов на коронавирусную инфекцию получено у вахтовиков, работающих на строительной площадке Белопорожской ГЭС в Кемском районе", - написал министр в соцсети "ВКонтакте".