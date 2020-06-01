В Карелии выявили вспышку коронавируса на стройплощадке Белопорожской ГЭС

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Коронавирус выявили у 37 вахтовиков, работающих на строительной площадке Белопорожской ГЭС в Карелии, вся смена строителей изолирована, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
Как сообщил министр, ранее на стройплощадке были выявлены еще два случая COVID-19.
"В результате тотального скрининга на COVID-19, выполненного бригадой специалистов Минздрава Карелии, еще 37 положительных результатов на коронавирусную инфекцию получено у вахтовиков, работающих на строительной площадке Белопорожской ГЭС в Кемском районе", - написал министр в соцсети "ВКонтакте".
Как отметил Охлопков, все 37 инфицированных будут доставлены в Беломорскую ЦРБ, в течение дня всем будет сделано КТ-исследование. Пациенты с пневмонией будут направлены в центр для лечения больных коронавирусом на базе Госпиталя для ветеранов войн, с легкой формой заболевания – в отделения для лечения коронавируса в Беломорске и Сегеже.
"Вся смена строителей изолирована. В очаге работают эпидемиологи и медики, проводятся противоэпидемические мероприятия. Для оказания медицинской помощи строителям задействованы передвижные ФАПы", - написал министр здравоохранения республики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.