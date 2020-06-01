Минобороны призвало НАТО воздержаться от агрессивных действий

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Минобороны РФ на фоне пандемии коронавируса призвало НАТО снижать уровень конфронтации, воздержаться от агрессивных действий и демонстрации силы, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Министерство обороны Российской Федерации всегда придерживалось курса, направленного на выстраивание конструктивного диалога с НАТО. Сегодня, когда в мире усилия сосредоточены на противодействии распространению новой коронавирусной инфекции, необходимо снижать уровень конфронтации, воздержаться от агрессивных действий и демонстрации силы", - сказал Рудской.