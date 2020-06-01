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2020-06-01T15:04
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Минобороны призвало НАТО воздержаться от агрессивных действий
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РИА Новости

Минобороны призвало НАТО воздержаться от агрессивных действий

15:04 01.06.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкНачальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской проводит брифинг по ситуации в Сирии. 29 июля 2019
Начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской проводит брифинг по ситуации в Сирии. 29 июля 2019
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Минобороны РФ на фоне пандемии коронавируса призвало НАТО снижать уровень конфронтации, воздержаться от агрессивных действий и демонстрации силы, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Министерство обороны Российской Федерации всегда придерживалось курса, направленного на выстраивание конструктивного диалога с НАТО. Сегодня, когда в мире усилия сосредоточены на противодействии распространению новой коронавирусной инфекции, необходимо снижать уровень конфронтации, воздержаться от агрессивных действий и демонстрации силы", - сказал Рудской.
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