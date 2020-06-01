НАТО увеличила число учений антироссийской направленности

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Несмотря на пандемию коронавируса, НАТО значительно увеличила количество мероприятий боевой учебы войск альянса, имеющих явную антироссийскую направленность, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Несмотря на распространение новой коронавирусной инфекции в мире, отмечается значительное увеличение количества мероприятий боевой учебы войск альянса, имеющих явную антироссийскую направленность", - сказал он.