Адвокат: дело основателя паблика "Омбудсмен полиции" могут передать в СК

"Дело/дела Воронцова в ближайшее время передают для дальнейшего расследования в СКР - по сведениям из двух источников. Официальных уведомлений на этот счёт от следствия пока нет", - написал он в своем Telegram-канале.

Воронцов проходит сразу по четырем уголовным делам, в том числе о вымогательстве и обороте порно. Два эпизода связаны с бывшим полицейским, у которого Воронцов, по версии следствия, вымогал 300 тысяч рублей и чьи обнаженные фото впоследствии опубликовал в интернете. Еще по двум эпизодам пострадавшими проходят две женщины.