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Адвокат: дело основателя паблика "Омбудсмен полиции" могут передать в СК
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РИА Новости

Адвокат: дело основателя паблика "Омбудсмен полиции" могут передать в СК

15:01 01.06.2020
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Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов в суде. Кадр видео
Основатель паблика Омбудсмен полиции Владимир Воронцов в суде. Кадр видео
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Расследование уголовных дел в отношении создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова могут передать из МВД в Следственный комитет России, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
"Дело/дела Воронцова в ближайшее время передают для дальнейшего расследования в СКР - по сведениям из двух источников. Официальных уведомлений на этот счёт от следствия пока нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Воронцов проходит сразу по четырем уголовным делам, в том числе о вымогательстве и обороте порно. Два эпизода связаны с бывшим полицейским, у которого Воронцов, по версии следствия, вымогал 300 тысяч рублей и чьи обнаженные фото впоследствии опубликовал в интернете. Еще по двум эпизодам пострадавшими проходят две женщины.
Расследованием занимается столичный главк МВД России. Воронцов вины не признает.
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