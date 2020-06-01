В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30 871

ЖЕНЕВА, 1 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Девять новых заражений Девять новых заражений COVID-19 зафиксировано за сутки в Швейцарии , всего с момента вспышки в стране заболели 30 871 человек, заявили в понедельник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

По данным на 1 июня, за сутки в стране было зарегистрировано 9 новых заражений, скончавшихся нет. Таким образом, общее число заболевших составило 30 871 человек, скончалось 1657 человек.

Как отмечается, с начала эпидемии в стране было проведено 399 215 тестов на выявление COVID-19, из них положительный результат выявлен в 9%.

С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС.

Германией и Францией. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек. Третья фаза начнется 6 июня, разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открываются бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открывает границы с Австрией