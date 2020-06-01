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Туризм
2020-06-01T17:17
https://ria.ru/20200601/1572296122.html
Эксперты рассказали, куда туристы планируют отправиться во время отпусков
https://cdn22.img.ria.ru/images/150110/76/1501107674_0:8:3072:1736_1036x0_80_0_0_b8fa6c56187bb534bfa661cd95184aac.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, куда туристы планируют отправиться во время отпусков

17:17 01.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПляж в городе Сиде, Турция
Пляж в городе Сиде, Турция
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Эксперты онлайн-сервиса по бронированию туров сравнили результаты поиска и предварительных заявок на путевки, сделанных в мае 2020 года, с этим же месяцем 2019 года, сообщает Travelata.ru.
Турция является лидирующим направлением в поисках, несмотря на то, что дата открытия границ пока неизвестна. На втором месте — Россия. Туры на отечественные курорты выбирают путешественники, которые хотят отдохнуть как можно раньше — они понимают, что на родные берега полететь удастся быстрее, чем заграницу.
На третьем месте – Таиланд. На четвертом и пятом – Тунис и Греция соответственно.
В прошлом мае, когда ограничений не было, Турция также была лидером среди предпочтений туристов. Однако Россия тогда оказалась только на четвертом месте, разделяя его с Тунисом.
Самые значительные изменения отразились в результатах поиска по глубине бронирования. Наиболее вероятным вариантом для отпуска россиянам представляется август: каждый четвертый результат поиска приходится именно на этот месяц. На втором месте по популярности июль, на третьем — сентябрь. И сравнительно большой оказалась доля туристов, подбирающих туры уже на следующий год.
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Год назад россияне приобретали путевки в последний момент, и поэтому почти половина заявок была сделана на май. Затем по популярности следовал июнь, потом — июль и август. Туры с вылетом в следующем году искали только 0,5 процента отдыхающих.
Средний чек по турам, которые искали россияне в мае этого года, составил 103 000 рублей. Год назад он составлял 85 000 рублей. Разница обусловлена, прежде всего, изменением курса рубля. Неизменным осталось желание туристов отдохнуть в отелях с системой "все включено" — такие туры в 2020 году искали 76 процентов клиентов сервиса против 74 процентов в 2019 году.
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