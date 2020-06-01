Эксперты рассказали, куда туристы планируют отправиться во время отпусков

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Эксперты онлайн-сервиса по бронированию туров сравнили результаты поиска и предварительных заявок на путевки, сделанных в мае 2020 года, с этим же месяцем 2019 года, сообщает Travelata.ru.

Турция является лидирующим направлением в поисках, несмотря на то, что дата открытия границ пока неизвестна. На втором месте — Россия. Туры на отечественные курорты выбирают путешественники, которые хотят отдохнуть как можно раньше — они понимают, что на родные берега полететь удастся быстрее, чем заграницу.

На третьем месте – Таиланд. На четвертом и пятом – Тунис и Греция соответственно.

В прошлом мае, когда ограничений не было, Турция также была лидером среди предпочтений туристов. Однако Россия тогда оказалась только на четвертом месте, разделяя его с Тунисом.

Самые значительные изменения отразились в результатах поиска по глубине бронирования. Наиболее вероятным вариантом для отпуска россиянам представляется август: каждый четвертый результат поиска приходится именно на этот месяц. На втором месте по популярности июль, на третьем — сентябрь. И сравнительно большой оказалась доля туристов, подбирающих туры уже на следующий год.

Год назад россияне приобретали путевки в последний момент, и поэтому почти половина заявок была сделана на май. Затем по популярности следовал июнь, потом — июль и август. Туры с вылетом в следующем году искали только 0,5 процента отдыхающих.