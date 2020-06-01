НАТО модернизирует РЛС "Глобус-3" в Норвегии, заявили в Генштабе

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. НАТО для повышения противоракетного потенциала и расширения возможностей наблюдать за внутренними районами РФ модернизирует РЛС "Глобус-3" в Северной Норвегии, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Для повышения противоракетного потенциала и расширения возможностей по наблюдению за внутренними районами российской территории продолжается модернизация радиолокационной станции "Глобус-3" в Северной Норвегии в населенном пункте Вардё", - сказал Рудской.