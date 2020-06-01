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2020-06-01T15:12
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В Ростове-на-Дону 50 человек эвакуировали из детской поликлиники
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РИА Новости

В Ростове-на-Дону 50 человек эвакуировали из детской поликлиники

14:59 01.06.2020 (обновлено: 15:12 01.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн – РИА Новости. Пятьдесят человек эвакуированы из детской поликлиники в Ростове-на-Дону из-за задымления, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области.
По его словам, сообщение о задымлении в шахте лифта в детской поликлинике на улице Волкова, 41а поступило в дежурную часть в 14.13 мск в понедельник. На место выехали спасатели.
"По прибытии первых подразделений - слабый запах электропроводки, проводится дополнительная разведка. Эвакуировано 50 человек", - сказал представитель ведомства.
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