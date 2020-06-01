В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 35 тысяч

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Сингапуре превысило 35 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
За сутки были выявлены 408 случаев инфицирования. Днем ранее сообщалось о 34 884 заразившихся. Таким образом, на данный момент число выявленных случаев составляет 35 292.
Сообщается, что все новые зараженные являются иностранными рабочими, проживающими в общежитиях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.