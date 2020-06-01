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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T15:03
https://ria.ru/20200601/1572295914.html
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 35 тысяч
https://cdn25.img.ria.ru/images/156312/30/1563123033_0:339:3037:2047_1036x0_80_0_0_93414157dd96483f9305078be7aff970.jpg
РИА Новости

В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 35 тысяч

15:03 01.06.2020
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© AP Photo / Wong Maye-EМашины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
© AP Photo / Wong Maye-E
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Сингапуре превысило 35 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
За сутки были выявлены 408 случаев инфицирования. Днем ранее сообщалось о 34 884 заразившихся. Таким образом, на данный момент число выявленных случаев составляет 35 292.
Сообщается, что все новые зараженные являются иностранными рабочими, проживающими в общежитиях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗСингапур (страна)В мире
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