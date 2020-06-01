Мосгорсуд перенес на 5 июня рассмотрение жалобы на арест журналиста Азара

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мосгорсуд отложил на 5 июня рассмотрение жалобы на административный арест журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщили РИА Новости в суде.
"В судебном заседании на стадии ходатайств защитником Азара поданы дополнения к жалобе, которые ранее представлены не были. Суд отложил разбирательство на 5 июня в 12.00 для изучения представленных дополнений", - рассказал собеседник агентства.
Тверской районный суд Москвы 28 мая арестовал на 15 суток Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку Воронцова. Позднее с призывами освободить Азара выступили на пикетах его коллеги, на некоторых из них составили административные протоколы о нарушении режима самоизоляции и порядка проведения пикетирования.
Воронцов проходит сразу по четырем уголовным делам, в том числе о вымогательстве и обороте порно. Два эпизода связаны с бывшим полицейским, у которого Воронцов, по версии следствия, вымогал 300 тысяч рублей и чьи обнаженные фото впоследствии опубликовал в интернете. Еще по двум эпизодам пострадавшими проходят две женщины.