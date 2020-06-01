НАТО наращивает структуру ПРО в Польше, заявили в российском Генштабе

"Продолжается работа по наращиванию инфраструктуры ПРО в Польше в дополнение к развернутому объекту США в Румынии. Все озабоченности, связанные с возможным размещением на этих базах крылатых ракет "Томахок" ("Томагавк" - ред.) – сохраняются", - сказал он.