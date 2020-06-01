Карантин помешал НАТО провести учения в Прибалтике и на Кавказе

Не от мира сего. НАТО отказалось придержать военную активность Ученья, ученья и еще раз ученья, слегка перефразируют в НАТО Ленина. А затем и вовсе переворачивают его с ног на голову. Потому что им лучше больше да больше, поскольку будет ли лучше, не проверишь – страшно.