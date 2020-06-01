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2020-06-01T14:57
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Карантин помешал НАТО провести учения в Прибалтике и на Кавказе
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РИА Новости

Карантин помешал НАТО провести учения в Прибалтике и на Кавказе

14:57 01.06.2020
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CC BY-SA 2.0 / Crown Copyright/PO Phot Donny Osmond / Британские военные во время учений НАТО
Британские военные во время учений НАТО
CC BY-SA 2.0 / Crown Copyright/PO Phot Donny Osmond /
Британские военные во время учений НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. НАТО планировала провести военные учения в Прибалтике и на Кавказе накануне 9 мая, этому помешал только карантин из-за COVID-19, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Он рассказал, что наиболее крупными из учений НАТО явилась серия учений "Защитник Европы – 2020", в ходе которых предусматривалась переброска в Европу контингента американских войск: более 28 тысяч военных, 287 танков, 449 бронетранспортеров и 95 вертолетов. По словам Рудского, еще 17 стран намечали сформировать свои контингенты войск, а от ОВС НАТО в Европе – привлечь пять многонациональных объединений.
Не от мира сего. НАТО отказалось придержать военную активность
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Не от мира сего. НАТО отказалось придержать военную активностьУченья, ученья и еще раз ученья, слегка перефразируют в НАТО Ленина. А затем и вовсе переворачивают его с ног на голову. Потому что им лучше больше да больше, поскольку будет ли лучше, не проверишь – страшно.
"Необходимо отметить, что направленность учений носит явный антироссийский характер. Например, в ходе данных мероприятий десантные операции в Прибалтике и на Кавказе планировалось провести накануне 9 мая. Этого не произошло только из-за карантинных мер. Практически все учебно-боевые задачи отрабатывались на полигонах, расположенных в непосредственной близости от наших границ. В качестве вероятных целей для поражения рассматриваются объекты, размещенные на территории Российской Федерации", - сказал генерал.
Он также подчеркнул, что при подготовке к учениям "Защитник Европы – 2020" "предпринимались попытки обхода положений Венского документа путем дробления крупного учения на более мелкие и привлечения к маневрам нейтральных государств".
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Сергей РудскойВооруженные силы РФПрибалтикаНАТОВ мире
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