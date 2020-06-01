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2020-06-01T15:12
https://ria.ru/20200601/1572295665.html
Россия не планирует больше закупать маски в Китае
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РИА Новости

Россия не планирует больше закупать маски в Китае

15:12 01.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкПроизводство медицинских масок и респираторов в технополисе "Москва"
Производство медицинских масок и респираторов в технополисе Москва
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
Производство медицинских масок и респираторов в технополисе "Москва". Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия не планирует больше закупать маски в Китае, но договоренность о возобновлении поставок в случае необходимости сохраняется, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
"Мы договорились с коллегами из Китая о следующем – что на сегодняшний день нам больше закупать средств индивидуальной защиты не нужно. Я уверен, что если даже, как некоторые эксперты говорят, осенью возможна вторая волна эпидемии, к этому времени можно такие собственные запасы сформировать, что на год вперед хватит", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос про импорт масок из КНР.
"Я думаю, что мы точно закупать больше не будем. Но договоренность возобновить поставки в случае необходимости у нас при этом сохраняется", - добавил министр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Производство медицинских масок и респираторов в технополисе Москва
Вчера, 14:36Распространение нового коронавируса
Мантуров пообещал нарастить производство масок до 12 миллионов в сутки
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Распространение нового коронавирусаДенис МантуровКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКитайЭкономика
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