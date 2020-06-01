МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия не планирует больше закупать маски в Китае, но договоренность о возобновлении поставок в случае необходимости сохраняется, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
"Мы договорились с коллегами из Китая о следующем – что на сегодняшний день нам больше закупать средств индивидуальной защиты не нужно. Я уверен, что если даже, как некоторые эксперты говорят, осенью возможна вторая волна эпидемии, к этому времени можно такие собственные запасы сформировать, что на год вперед хватит", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос про импорт масок из КНР.
"Я думаю, что мы точно закупать больше не будем. Но договоренность возобновить поставки в случае необходимости у нас при этом сохраняется", - добавил министр.
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