В Мордовии пострадавшим от пандемии отраслям выделили 3,9 млрд рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Около 4 миллиардов рублей выделено в Около 4 миллиардов рублей выделено в Мордовии на меры поддержки пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики, сообщает пресс-служба главы республики.

По данным министерства экономики Мордовии, валовой региональный продукт региона остается на уровне 100%, что выше, чем в среднем по стране. В целом, темпы роста экономики в регионе превышают общероссийский показатель в 1,5-2 раза. Индекс промышленного производства составил 107,9%.

"Несмотря на сложную ситуацию в целом в экономике страны и республики, общий пакет оказанной помощи в виде льготных кредитов, прямых субсидий, отсрочек по налогам, арендных платежей в Мордовии составит 3 миллиарда 920 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя председателя правительства Мордовии - министра экономики республики Владимира Мазова.

По его словам, безработица в республике выросла на 2%. Более 8 тысяч человек стоят на бирже труда, при этом рынок вакансий составляет более 5 тысяч предложений, большое количество приходится на предприятия пищевой промышленности. В мае на промышленных предприятиях республики было открыто более 340 новых вакансий.

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