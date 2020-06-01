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Республика Мордовия
Республика Мордовия
2020-06-01T14:59
https://ria.ru/20200601/1572295648.html
В Мордовии пострадавшим от пандемии отраслям выделили 3,9 млрд рублей
https://cdn22.img.ria.ru/images/150538/01/1505380128_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_155ac3fc190446056748a7ccc8f358d6.jpg
РИА Новости

В Мордовии пострадавшим от пандемии отраслям выделили 3,9 млрд рублей

14:59 01.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство жилого комплекса в Саранске
Строительство жилого комплекса в Саранске
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Около 4 миллиардов рублей выделено в Мордовии на меры поддержки пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики, сообщает пресс-служба главы республики.
По данным министерства экономики Мордовии, валовой региональный продукт региона остается на уровне 100%, что выше, чем в среднем по стране. В целом, темпы роста экономики в регионе превышают общероссийский показатель в 1,5-2 раза. Индекс промышленного производства составил 107,9%.
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"Несмотря на сложную ситуацию в целом в экономике страны и республики, общий пакет оказанной помощи в виде льготных кредитов, прямых субсидий, отсрочек по налогам, арендных платежей в Мордовии составит 3 миллиарда 920 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя председателя правительства Мордовии - министра экономики республики Владимира Мазова.
По его словам, безработица в республике выросла на 2%. Более 8 тысяч человек стоят на бирже труда, при этом рынок вакансий составляет более 5 тысяч предложений, большое количество приходится на предприятия пищевой промышленности. В мае на промышленных предприятиях республики было открыто более 340 новых вакансий.

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