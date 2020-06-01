США за месяц нарастили полеты бомбардировщиков B-1B у границ России

Он отметил, что активность военно-воздушных и военно-морских сил США и их союзников вблизи границ РФ возросла.

"Так, в апреле текущего года осуществлен один полет самолетов стратегической бомбардировочной авиации B-1B вдоль полуострова Камчатка, а в мае зафиксировано уже пять подобных полетов... В ходе данных полетов американские самолеты приближались к границе Калининградской области на расстояние до 10 километров", - сказал Рудской.