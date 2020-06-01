Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T14:53
https://ria.ru/20200601/1572295527.html
Армия Хафтара восстановила контроль над городом аль-Асабиа
https://cdn23.img.ria.ru/images/155245/93/1552459330_115:424:3003:2048_1036x0_80_0_0_5f68f19ece166e294c901ebcbbcf9a98.jpg
РИА Новости

Армия Хафтара восстановила контроль над городом аль-Асабиа

14:53 01.06.2020
3403
© ESAM OMRAN AL-FETORIВоеннослужащий Ливийской национальной армии
Военнослужащий Ливийской национальной армии
© ESAM OMRAN AL-FETORI
Военнослужащий Ливийской национальной армии. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара восстановила контроль над городом аль-Асабиа, который расположен в 100 километрах к юго-западу от ливийской столицы Триполи, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
Ранее 21 мая аль-Асабиа перешел под контроль сил Правительства национального согласия (ПНС).
Военнослужащие Ливийской национальной армии
25 мая, 08:56
Армия Хафтара заявила о задержании в Триполи боевика ИГ* из Сирии
"Подразделения вооруженных сил (ЛНА – ред.) сумели сегодня утром (в понедельник – ред.) восстановить контроль над районом аль-Асабиа после серии авиаударов по позициям такфиристских вооруженных формирований в аль-Джебель аль-Гарби", - написал аль-Мисмари в Facebook.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
20 мая, 03:31
Армия Хафтара решила отвести свои отряды от Триполи
4402403
Обсудить 1
Ахмед аль-МисмариХалифа ХафтарЕвросоюзМуаммар КаддафиТриполиЛивияООНВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Путин и Трамп условились о продолжении контактов на различных уровнях
Военные действия в провинции Идлиб
Лавров и Гуттереш отметили угрозу активизации террористов в Сирии
Патруль российской военной полиции в Сирии
Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки
Ситуация в Сирии
Террористы "ан-Нусры"* обстреливают населенные пункты в Сирии
Протестующие в Миннеаполисе
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
Город Алеппо в Сирии
В Алеппо восстановили мыловаренный завод
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Памфилова призвала минимизировать контакты при голосовании
Президент РФ Владимир Путин
Путин проводит встречу рабочей группы по поправкам в Конституцию
Тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота Петр Великий
"Причины серьезные": зачем Россия перебрасывает на Север новейшее оружие
Сирия
Россия за сутки зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии
Производство медицинских масок и респираторов в технополисе Москва
Россия не планирует больше закупать маски в Китае
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев заявил об успешности прошедших праймериз "Единой России"
Вспышка М-класса на Солнце. 29 мая 2020
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков
В комитете Госдумы заявили о "взломе" США государственности Ливии
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Вологодской области нашли тела пятерых рыбаков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
02:19Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
02:18Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков"
02:16В Нью-Йорке выросло число полицейских перед комендантским часом
02:10СМИ: Пентагон увеличивает число бойцов Нацгвардии в округе Колумбия
Лента новостейМолния