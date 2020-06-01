Армия Хафтара восстановила контроль над городом аль-Асабиа

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара восстановила контроль над городом аль-Асабиа, который расположен в 100 километрах к юго-западу от ливийской столицы Триполи, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
Ранее 21 мая аль-Асабиа перешел под контроль сил Правительства национального согласия (ПНС).
"Подразделения вооруженных сил (ЛНА – ред.) сумели сегодня утром (в понедельник – ред.) восстановить контроль над районом аль-Асабиа после серии авиаударов по позициям такфиристских вооруженных формирований в аль-Джебель аль-Гарби", - написал аль-Мисмари в Facebook.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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