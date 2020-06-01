Армия Хафтара восстановила контроль над городом аль-Асабиа

Армия Хафтара заявила о задержании в Триполи боевика ИГ* из Сирии

Армия Хафтара заявила о задержании в Триполи боевика ИГ* из Сирии

"Подразделения вооруженных сил (ЛНА – ред.) сумели сегодня утром (в понедельник – ред.) восстановить контроль над районом аль-Асабиа после серии авиаударов по позициям такфиристских вооруженных формирований в аль-Джебель аль-Гарби", - написал аль-Мисмари в Facebook.