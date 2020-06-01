В Белгородской области ураган снес крыши трех домов

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Ураганный ветер повредил крыши как минимум трех домов в поселке Северный в Белгородской области, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
Ураганный ветер пронесся над поселком примерно в 14:00. Пользователи соцсетей публикуют фото и видео, как ветер сносит крыши зданий. В воздухе кружатся обломки.
"К нам поступили сообщения о повреждении крыш трех жилых домов. На место выехали наши сотрудники", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что не может сказать, какой силы был ветер, но в воскресенье было предупреждение об усилении порывов до 18 метров в секунду.
В регионе 28 мая прошел еще один ураган, с дождем и градом. Как сообщил РИА Новости представитель правительства региона, под ударом стихии обрушилась часть крыши лечебного корпуса Борисовский ЦРБ. Никто не пострадал. В настоящее время уже укрепили оставшуюся часть кровли. По данным ГУ МЧС по региону, сотрудники МЧС выезжали по сообщениям об упавших деревьях и подтоплениях.