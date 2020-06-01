Генштаб ВС назвал военные учения НАТО в Баренцевом море провокационными

Впервые с окончания холодной войнынакануне 9 мая провела учения в, отрабатывали перехват баллистических ракет РФ, эти учения - провокация, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштабагенерал-полковник

"Впервые с момента окончания холодной войны, накануне празднования 75-летия Победы над фашисткой Германией в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей объединенных военно-морских сил НАТО ... В ходе учения отрабатывались задачи поражения объектов на территории РФ и перехвата российских баллистических ракет", - сказал Рудской.

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Он назвал эти действия провокационными, несмотря на то, что "американская сторона в минимальные сроки уведомила о заходах данных кораблей в Баренцево море".