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2020-06-01T15:54
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Генштаб ВС назвал военные учения НАТО в Баренцевом море провокационными
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РИА Новости

Генштаб ВС назвал военные учения НАТО в Баренцевом море провокационными

14:52 01.06.2020 (обновлено: 15:54 01.06.2020)
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© Фото : NATO / Paul HallКорабли НАТО
Корабли НАТО
© Фото : NATO / Paul Hall
Корабли НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Впервые с окончания холодной войны НАТО накануне 9 мая провела учения в Баренцевом море, отрабатывали перехват баллистических ракет РФ, эти учения - провокация, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Впервые с момента окончания холодной войны, накануне празднования 75-летия Победы над фашисткой Германией в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей объединенных военно-морских сил НАТО ... В ходе учения отрабатывались задачи поражения объектов на территории РФ и перехвата российских баллистических ракет", - сказал Рудской.
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Он назвал эти действия провокационными, несмотря на то, что "американская сторона в минимальные сроки уведомила о заходах данных кораблей в Баренцево море".
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Баренцево мореВооруженные силы РФНАТОВ мире
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