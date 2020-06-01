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Религия и мировоззрение
2020-06-01T16:14
https://ria.ru/20200601/1572295331.html
ДУМ РФ: Мусульманские общины потеряли 70% годового бюджета из-за COVID
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РИА Новости

ДУМ РФ: Мусульманские общины потеряли 70% годового бюджета из-за COVID

14:50 01.06.2020 (обновлено: 16:14 01.06.2020)
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Заседание Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости, Артем Буденный. Мусульманские общины в России из-за закрытия мечетей в Рамадан и Ураза-байрам лишились 70% годовых бюджетов, заявил РИА Новости первый замглавы Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов.
Ранее ДУМ РФ рекомендовало мусульманским организациям в своей юрисдикции постепенное снятие ограничений на коллективные богослужения начиная с 1 июня 2020 года. При этом религиозным организациям предписано "ориентироваться на постановления, указы и иные документы органов государственной и местной власти", а также соблюдать санитарные нормы. Так, с 1 июня Московская соборная мечеть открылась для верующих.
Мухетдинов подчеркнул, что на праздник Ураза-байрам, который прошел 24 мая, мусульманские общины России понесли "колоссальные убытки".
"Годовые бюджеты всех (мусульманских – ред.) религиозных структур России на 70% формируется за счет Рамадана и праздника Ураза-байрам. Потерять 70% бюджета – это страшно. Сейчас еще все окончательно не осознают, какой реальный удар был нанесен по общинам, а к сентябрю-октябрю, когда начнется отопительный сезон, думаю, будет самое тяжелое время", - сказал представитель ДУМ РФ.
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Говоря об инициативе председателя комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова компенсировать централизованным религиозным организациям затраты на коммунальные платежи за шесть месяцев, он отметил, что выступает за "любые здравые инициативы вне зависимости от того, чья фамилия стоит на документе". "Главное, чтобы эти инициативы были во благо религиозных структур всех конфессий, а не только какой-то одной религии", - подытожил Мухетдинов.
Госдума РФ в мае приняла закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, а также соответствующих НКО и религиозные организаций. Все они, по закону, освобождаются от уплаты налогов и авансовых платежей по ним и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус и вераРелигияДамир МухетдиновНовости - Религия и мировоззрениеГосдума РФМоскваОбщество
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