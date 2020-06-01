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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T14:57
https://ria.ru/20200601/1572295306.html
В США за сутки выявили более 20 тысяч зараженных коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1568999883_0:0:2830:1592_1036x0_80_0_0_0cd4fc8dee5f859e7ce08dc272d0b8ef.jpg
РИА Новости

В США за сутки выявили более 20 тысяч зараженных коронавирусом

14:49 01.06.2020 (обновлено: 14:57 01.06.2020)
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© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
© AP Photo / David J. Phillip
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в США, свыше 600 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 20 007 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 24 146.
Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 605 человек, накануне сообщалось о 967 скончавшихся.
По данным университета, всего в США зарегистрировали 1 790 191 случай заражения коронавирусом и 104 383 смертельных исхода. Отмечается, что выздоровели более 444 тысяч человек.
Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 6 189 560 человек. Выздоровели в мире свыше 2,6 миллиона, более 372 тысяч человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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