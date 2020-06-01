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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T14:48
https://ria.ru/20200601/1572295245.html
В Иркутской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Иркутской области рассказали о новых случаях коронавируса

14:48 01.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
ИРКУТСК, 1 июн - РИА Новости. В Иркутской области 31 мая выявлено наибольшее число случаев коронавируса с момента введения режима повышенной готовности, общее количество превысило две тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.
"Тридцать первого мая в Иркутской области подтверждено 229 случаев заражения коронавирусной инфекцией", - сообщает оперштаб.
Это самое большое число выявленных за сутки заражений с момента введения режима повышенной готовности – 31 марта. Отмечается, что среди заболевших большое количество вахтовиков. По данным оперативного штаба, к 1 июня в Приангарье подтверждено 2189 случаев заражения. В больницах находятся 1803 человека, из них 964 – вахтовики.
Врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев обратился к руководителям компаний с просьбой усилить контроль за рабочими, прибывающими на вахту.
В связи с ростом заболеваемости COVID-19 режим самоизоляции в регионе продлен до 14 июля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Игорь КобзевКоронавирусыЗдоровье - ОбществоИркутская областьОбщество
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