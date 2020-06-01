В Иркутской области рассказали о новых случаях коронавируса

Это самое большое число выявленных за сутки заражений с момента введения режима повышенной готовности – 31 марта. Отмечается, что среди заболевших большое количество вахтовиков. По данным оперативного штаба, к 1 июня в Приангарье подтверждено 2189 случаев заражения. В больницах находятся 1803 человека, из них 964 – вахтовики.