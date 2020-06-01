В Иркутской области рассказали о новых случаях коронавируса

ИРКУТСК, 1 июн - РИА Новости. В Иркутской области 31 мая выявлено наибольшее число случаев коронавируса с момента введения режима повышенной готовности, общее количество превысило две тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.
"Тридцать первого мая в Иркутской области подтверждено 229 случаев заражения коронавирусной инфекцией", - сообщает оперштаб.
Это самое большое число выявленных за сутки заражений с момента введения режима повышенной готовности – 31 марта. Отмечается, что среди заболевших большое количество вахтовиков. По данным оперативного штаба, к 1 июня в Приангарье подтверждено 2189 случаев заражения. В больницах находятся 1803 человека, из них 964 – вахтовики.
Врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев обратился к руководителям компаний с просьбой усилить контроль за рабочими, прибывающими на вахту.
В связи с ростом заболеваемости COVID-19 режим самоизоляции в регионе продлен до 14 июля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.